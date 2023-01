Na občini so priznali, da proučujejo možnost spremembe odloka o določitvi plovbnega režima, kar pomeni, da bi ob soglasju večine v mestnem svetu utegnili do poletja odlok spremeniti tako, da bi Ljubljanskim parkiriščem in tržnicam dolgoročno legalizirali prenočevanje na plovilih. (Foto: Nik Erik Neubauer)