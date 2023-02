Predsednica države Nataša Pirc Musar bo danes na delovnem obisku v Zagrebu, kjer se bo sestala s predsednikom Zoranom Milanovićem. Po prisegi 22. decembra je to njen prvi obisk v tujini, je pa bila ob novem letu na meji s Hrvaško skupaj z njenim premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, ko je južna soseda vstopila v schengensko območje. Kot navajajo v uradu predsednice, gre za predstavitveni obisk, teme pa bodo odnosi med državama, vključno z gospodarskim sodelovanjem, aktualno dogajanje na Zahodnem Balkanu in nadaljevanje procesa Brdo-Brioni, ki poteka na ravni predsednikov in je projekt obeh držav. Milanović je sicer v teh dneh v regiji in širše dvignil nekaj prahu z izjavo, da je mednarodna skupnost Srbiji ugrabila Kosovo in da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo nekdo drug na svetu storil podobno, kar se zdaj po njegovem mnenju dogaja v Ukrajini. Dejal je tudi, da je »popolnoma jasno«, da Krim nikoli več ne bo ukrajinski. Ukrajinsko zunanje ministrstvo se je odzvalo z besedami, da je Milanovićeva izjava nesprejemljiva.