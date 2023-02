Duhovita Gorenjca

Pride takole gorenjski par v neki motel v Sežani in se ga, kaj pa drugega, pošteno napije. Sredi noči kliče eden od njiju na 112 in napove, da bo nekoga hudo poškodoval, ter hitro prekine klic. Policaji skočijo pokonci, nekako ugotovijo, da je klic prišel z območja Sežane, in s »terenskim zbiranjem obvestil« pridejo do dotičnega motela. Tam, verjetno spet s terenskim zbiranjem obvestil, odkrijejo moškega in žensko iz Kranja. Seveda ju pobarajo, kaj je bilo s tem klicem in kje je kakšen huje poškodovan, če ne celo mrtev. Pa jima Gorenjca lepo fletno pojasnita, da sta vso noč popivala in da se nikakor ne spominjata, da bi kogar koli sploh kam klicala, kaj šele na 112.