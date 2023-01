Z razvojem družb se razvija tudi pravo človekovih pravic, ki razbija predsodke in velja za vse, je poudarila. Glede na to je vesela in ponosna, da z današnjim dnem v Sloveniji "stopamo na pot popolne izenačitve pravic istospolnih partnerjev s pravicami raznospolnih parov pri možnosti sklepanja zakonske zveze in skupne posvojitve otroka", so sporočili z urada predsednice republike.

Spremembe družinskega zakonika, ki so začele veljati danes, določajo, da zakonska zveza ni več življenjska skupnost moža in žene, ampak življenjska skupnost dveh oseb. Tudi zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb, ne pa več moškega in ženske. V skladu s spremembami je skupna posvojitev otroka omogočena tudi istospolnemu paru.