Annie Leibovitz, najbolj znana fotografinja današnjega časa, bo kmalu začela pripravljati serijo fotografij, ki bodo prikazovale življenje navadnih ljudi v njihovih domovih. Sodelovanje poteka v okviru raziskave o življenju doma in je del letnega poročila Life at Home 2022 podjetja IKEA, ki je bilo izvedeno v 37 državah, vključno s Slovenijo. Med raziskavo je bilo anketiranih več kot 37.000 ljudi, rezultati pa razkrivajo, kaj ljudem po svetu pomeni dom. Ugotovitve bodo služile kot navdih slavni fotografinji, da s svojim objektivom dokumentira življenje ljudi doma – takšno, kot je.

Sicer pa Annie Leibovitz slovi po svoji sposobnosti, da ujame notranjost sveta številnih slavnih ljudi in ovekoveči njihove najbolj intimne trenutke, njeno delo pa se poglablja v univerzalne človeške izkušnje.

»Dom je bil vedno pomemben pri mojem delu,« pojasnjuje Annie Leibovitz. »Že od samega začetka fotografiram ljudi v njihovih domovih. Na ta način lažje razumem osebo na drugi strani objektiva. Mladim fotografom svetujem, naj fotografirajo svoje družine. To je eden najboljših načinov za začetek. Navdušena sem, da bom v letu 2023 sodelovala pri projektu sšvedskim velikanom proizvodnje pohištva,« je dodala.

Tri največje skrbi: gospodarsko stanje v državi, vpliv podnebnih sprememb in družinske finance

Poročilo Life at Home je največje poročilo te vrste na svetu. Vsako leto daje edinstven vpogled v življenja in počutje ljudi. Poročilo razkriva, da so tri največje skrbi pri več kot polovici državljanov Slovenije gospodarsko stanje v državi, vpliv podnebnih sprememb in družinske finance. Raziskava je med drugim pokazala tudi, da 55 odstotkov vprašanih v Sloveniji meni, da njihov dom odraža njihovo osebnost. Med elementi, ki pripomorejo k temu, da je dom odraz njihove osebnosti, dobra polovica izpostavlja prostor za lastne potrebe in interese, 39 odstotkov jih izpostavi stvari, ki so jih naredili sami, za 35 odstotkov ljudi pa so to stvari, ki so jih kupili sami, in ljudje, s katerimi živijo.

Slovence v njihovem domu najbolj moti, da imajo preveč stvari, ki nimajo svojega mesta. Poleg tega je vir nezadovoljstva tudi pomanjkanje zunanjega prostora in to, da ne znajo sami izvesti prenove ali popravila doma. Čeprav 84 odstotkov vprašanih pravi, da je doma potrebno čutiti zadovoljstvo, ga čuti le 54 odstotkov.

Rastline in hišni ljubljenčki vse bolj pomembni člani gospodinjstev

Raziskava je pokazala tudi, da so se v preteklem letu štirje od desetih pretvarjali, da že imajo načrte, ker so v resnici želeli ostati doma. Samo devetim odstotkom slovenskih državljanov pa je mar, kaj si drugi mislijo o tem, kako živijo doma – ostalim je za tovrstna mnenja vseeno.

Rezultati na svetovni ravni kažejo tudi, da rastline, še posebno pa hišni ljubljenčki, postajajo vse bolj pomembni člani gospodinjstev (13 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da so že govorili s svojimi rastlinami). In še za konec, na splošno imajo štirje od desetih ljudi glede doma boljše občutke kot lansko leto ob tem času.

