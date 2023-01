V zbornici se zavedajo, da ima ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na mizi veliko perečih vprašanj in ne želijo zaostrovati odnosov, a če ne bodo slišani, bodo morali iti po sodni poti, je dejala predsednica zbornice Breda Božnik.

Po njenih besedah je za socialne delavce določenih šest mesecev pripravništva, ki je osnova za strokovni izpit. "Šest mesecev je premalo, a še vedno bolje kot nič," je poudarila. Kot je dodala, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije Tatjana Milavec na strokovnih srečanjih velikokrat pove, da celo socialni delavec s strokovnim izpitom potrebuje veliko dodatnih informacij, kaj šele tisti brez pripravništva.

Sicer pa na trgu po njenem opozorilu ni dovolj socialnih delavcev. Na razpise za prosta delovna mesta se ne prijavi nihče. To pomeni, da bodisi ni socialnih delavcev bodisi ni socialnih delavcev s strokovnim izpitom, je pojasnila.

Zakon o socialnem varstvu določa, da so strokovni delavci po tem zakonu delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili šestmesečno pripravništvo ali imajo šest mesecev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.

Vsebino in potek pripravništva v skladu s splošnim aktom določi socialna zbornica, minister, pristojen za socialno varstvo, pa poda soglasje k splošnemu aktu.