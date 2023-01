To je v zadnjem obdobju že tretji tovrstni dogodek. Podobna primera sta se zgodila novembra lani in v začetku letošnjega leta. Policisti so po anonimnem klicu o podtaknjeni bombi prav tako zavarovali in izpraznili prostore ter opravili pregled stavbe. Pri tem so ugotovili, da gre za lažno najavo, so še pojasnili.