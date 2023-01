»S tem korakom družbi vstopata v strateško partnerstvo, ki bo Pivovarni Laško Union omogočilo izboljšanje poslovanja na trgu distribucije v sektorju HoReCa, kupcem v tem kanalu pa prinaša boljše storitve,« so v sporočilu za javnost zapisali v laški pivovarni. Dodali so, da Davidov hram pri tem ostaja samostojno podjetje.

Glavni motivi za strateško partnerstvo so po navedbah Pivovarne Laško Union trije - izboljšati raven storitev v distribuciji pijač v sektorju HoReCa, povečati stroškovno učinkovitost v transportu in distribucijski mreži, ter poenostaviti in digitalizirati procese. Strateško partnerstvo predvideva priključitev distribucije pijač Pivovarne Laško Union v Davidov hram, distributer s sedežem v Ljubnem ob Savinji pa se bo posvetil predvsem razvoju organizacije in digitalnih orodij za nadaljnji razvoj storitev za kupce v Horeci.

Oddelek prodaje v pivovarni se bo po besedah njenega glavnega direktorja Zooullisa Mine tako lahko bolj osredotočil na razvoj blagovnih znamk in kategorij pijač za prodajna mesta v kanalu HoReCa. Dušan Žehelj, glavni direktor Davidovega hrama in do zdaj skupaj z Andrejo Žehelj večinski lastnik podjetja, pa je medtem poudaril, da jim partnerstvo omogoča združitev logističnih zmogljivosti in bolj učinkovito poslovanje ter dostop do znanja Pivovarne Laško Union in skupine Heineken.

Po dokončanem prevzemu je skupščina Davidovega hrama v ponedeljek že imenovala novo vodstvo družbe. Poleg Žehlja kot glavnega direktorja bo kot operativni direktor v njem še Miha Šebenik, dosedanji vodja poslovnega razvoja v laški pivovarni. Kupnine prevzemnik in prevzeto podjetje nista razkrila, je pa morala pivovarna za zeleno luč varuha konkurence za izvedbo transakcije sprejeti več korektivnih ukrepov, da posel ne bi preveč okrnil konkurence na trgu HoReCa.