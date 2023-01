V tretjem četrtletju se je gospodarstvo tako območja evra kot celotne EU v četrtletni primerjavi okrepilo za 0,3 odstotka, v medletni primerjavi pa za 2,3 oz. 2,5 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat, ki pri izračunih upošteva vpliv koledarja. V letu 2021 so imele tako evrske države kot države EU v povprečju 5,3-odstotno gospodarsko rast.

Med državami, za katere so podatki že na voljo, se je bruto domači proizvod (BDP) v zadnjem četrtletju lani v primerjavi s predhodnim četrtletjem najbolj povečal v Latviji (+0,03 odstotka) ter Španiji in na Portugalskem (v obeh +0,2 odstotka). Največji upad so imeli na drugi strani v Litvi (-1,7 odstotka), Avstriji (-0,7 odstotka) in na Švedskem (-0,6 odstotka).

Na medletni ravni je med vsemi državami, za katere je Eurostat že imel podatke, daleč največji skok BDP uspel Irski (+15,7 odstotka), padec pa sta imeli le dve državi, in sicer Švedska (-0,6 odstotka) in Litva (-0,4 odstotka).

Današnja Eurostatova objava še ne vključuje podatkov za Slovenijo. Podatke o rasti BDP v zadnjem letošnjem četrtletju bo državni statistični urad po napovedih objavil sredi februarja.

V največjih evropskih gospodarstvih je lani BDP porasel

Ko gre za velika evrska gospodarstva, so evropski statistiki danes potrdili izračune nemških kolegov, objavljene v ponedeljek, ki kažejo, da se je nemški BDP v zadnjem četrtletju lani na ravni četrtletja skrčil za 0,2 odstotka. Na letni ravni je po podatkih Eurostata napredoval za 1,1 odstotka. V celotnem lanskem letu je bila gospodarska rast Nemčije po po podatkih iz Berlina 1,8-odstotna.

Francosko gospodarstvo, drugo največje v območju evra, je medtem v zadnjem trimesečju 2022 glede na tretje trimesečje napredovalo za 0,1 odstotka, čeprav se je pričakovalo padec za 0,2 odstotka, glede na zadnje četrtletje 2021 pa je poraslo za 0,5 odstotka. Danes objavljeni podatki francoskega statističnega urada Insee so dodatno pokazali, da se je francosko gospodarstvo lani okrepilo za 2,6 odstotka, potem ko je v 2021 zabeležilo 6,8-odstotno rast. Lanska krepitev BDP je rahlo višja od napovedi.

Se je pa v zadnjem četrtletju lani po izračunih evropskih statistikov BDP skrčil v Italiji. Na ravni trimesečja je nazadoval za 0,1 odstotka. Na medletni ravni se je medtem okrepil za 1,7 odstotka. Italijanski statistični urad Istat je danes objavil, da je četrtletno krčenje posledica visoke inflacije in energetske krize, ki ju je povzročila vojna v Ukrajini. Do krčenja je prišlo po sedmih zaporednih četrtletjih rasti, so izpostavili. Navedli so še, da je imela Italija v celotnem lanskem letu 3,9-odstotno gospodarsko rast, s čimer je za 0,2 odstotne točke presegla napovedi analitikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španci so medtem zadnje tri mesece lanskega leta v četrtletni primerjavi sklenili z 0,2-odstotno rastjo, v medletni primerjavi pa so imeli 2,7-odstotno rast BDP, je razvidno iz podatkov Eurostata.