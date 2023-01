Moški in ženska iz Kranja si bosta še kako dobro zapomnila (kratek?) oddih v sežanskem motelu. Očitno sta se malce preveč sprostila in počela bedarije. V noči z nedelje na ponedeljek je operater na interventni številki 112 namreč prejel klic z napovedjo hujše poškodbe, nakar je bil klic prekinjen, so sporočili s PU Koper. Ugotovili so, da je klic prišel z območja Sežane, na terenu pa ugotovili, da je nekdo klical iz enega od lokalnih motelov. »Izsledili so osebi, ki sicer prihajata z območja Kranja. Ugotovili so, da sta ponoči popivala in se ne spominjata, da bi kogarkoli klicala,« so še dodali v PU Koper.

Na okrožno sodišče v Kopru proti zoper oba podali ovadbo zaradi zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Po našem kazenskem zakoniku namreč velja, da se »kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, kaznuje z zaporom do treh let«.