Bolsonaro je zapustil Brazilijo tik pred predajo oblasti sedanjemu predsedniku Luisu Inaciu Luli da Silvi. Nekaj dni kasneje, 8. januarja letos so nato Bolsonarovi privrženci v slogu podpornikov Donalda Trumpa v ZDA 6. januarja 2021 napadli vladna poslopja v prestolnici Brasilia.

Brazilski poskus državnega udara se je končal podobno kot ameriški in vlada Lule sedaj preganja odgovorne. Preiskava glede morebitne vloge, ki jo je pri tem odigral, poteka tudi proti Bolsonaru.

Bolsonarov odvetnik Felipe Alexandre je za BBC povedal, da je predsednik dal 34 let svojega življenja javni službi in bi si rad malce odpočil. V ZDA je Bolsonaro prišel z vizumom A-1, ki velja za državne voditelje in diplomate, vendar ima rok trajanja le 30 dni. Sedaj je zaprosil za turističen vizum za šest mesecev.

Trump ni nikoli obsodil svojih privržencev, ki so napadli kongres, Bolsonaro pa je izrazil obžalovanje zaradi nasilja. Tako kot Trump tudi Bolsonaro ni priznal poraza na volitvah, vendar pa tudi ni neposredno podžigal svojih privržencev, naj gredo nad vladna poslopja.

Bolsonaro je od konca lanskega leta na Floridi. Demokrati so Bidna že pozvali, naj Bolsonaru ne podaljša vize za bivanje v ZDA. Biden z Bolsonarom ni imel nikoli toplih odnosov, njegova vlada pa je obsodila napad na vladna poslopja.