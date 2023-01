Slovenski nogometni prvoligaši začenjajo sklepni del priprav na spomladanski del državnega prvenstva, ki se bo začel 11. februarja s tekmami 21. kroga. Uvod bo v znamenju derbijev. V soboto, 11. februarja, bosta tekmi Olimpija – Bravo (ob 15. uri) in Celje – Mura (ob 17.30), v nedeljo, 12. februarja, pa Gorica – Radomlje (ob 13. uri), Koper – Maribor (ob 15. uri) in Domžale – Tabor (ob 17.30). Olimpija, Koper, Maribor in Mura so na priprave odšli tudi v Turčijo, ostali klubi kombinirajo vadbo doma in v Istri na Hrvaškem, kjer igrajo tudi pripravljalne tekme.

Olimpija lahko registrira nove igralce

Dogajanje v vodilni Olimpiji, ki ima pred zasledovalci 13 točk prednosti, je zavito v tančico skrivnosti. Plače igralcem za december so znova zamujale. Ker je klub končno poravnal več kot 250.000 evrov dolgov do nekdanjih igralcev, lahko registrira novince: 19-letnega napadalca iz BiH Admirja Bistrića (zadnji klub Rijeka), 24-letnega vezista iz Hrvaške Ivana Posavca (Varaždin) in 18-letnega vezista iz BiH Anesa Krdžalića, ki prihaja iz hrvaškega drugoligaša Kustošija le na posojo. Vodstvo kluba se je zavilo v molk, na naša vprašanja ne odgovarja, na spletni strani kluba ni niti ene informacije o pripravah na spomladanski del sezone.

Da so Ljubljančani na pripravah v Turčiji, smo izvedeli šele iz objave trenerja Alberta Riere na twitterju. Olimpija je na edini tekmi v Turčiji remizirala z vodilnim klubom prve poljske lige Rakowom s 3:3. Po vrnitvi iz Turčije se je preselila v Medulin na Hrvaškem, kjer je v soboto na prijateljski tekmi v težkih razmerah, saj je pihal močan veter, premagala hrvaškega drugoligaša Orijent z 1:0 z golom Posavca, ki je v klub prišel na željo trenerja Riere. Če je bil Riera navdušen nad pogoji za delo v Turčiji, je precej manj po treningih v hrvaški Istri. To sklepamo iz sporočila, ki ga je objavil na instagramu.

»Ekipa z velikimi črkami. Zadnji dnevi priprav. Nogomet, ta čudovita igra, v kateri vsi stremimo k dobrim rezultatom. Tudi mi, ampak naša moč je, kako igramo skupaj. Glede tega nas ne bo nihče premagal,« je pohvale ekipi zapisal Albert Riera in pripel nekaj fotografij s treningov v Medulinu. V nadaljevanju je pojasnil, kako zelo je nezadovoljen z razmerami za delo na Hrvaškem. »Vreme je bilo grozno (vsak dan je pihal močan veter), trava je bila grozna za igranje pravega nogometa. Naslednjič bomo izbrali boljši kraj. Adijo, Medulin,« je bil oster Riera. Po načrtu priprav naj bi Olimpija v Medulinu ostala do sredine tedna, saj je v sredo tam predvidena tekma s hrvaškim drugoligašem Rudešem. Olimpijo čaka peklenski start, najprej mestni derbi z Bravom v Stožicah, nato pa veliki slovenski derbi z Mariborom v Ljudskem vrhu.

Iličić je največja okrepitev za Maribor

Če sklepamo po tem, kaj je Maribor prikazal na pripravljalnih tekmah, nadaljuje tam, kjer je končal jesenski del, ko je nanizal pet zmag. Maribor je na pripravljalnih tekmah premagal Aluminij (2:0), Čukarički iz Beograda (2:1) in Dinamo Kijev (2:0), remiziral pa s Slavijo Praga (1:1) in mladinsko ekipo Šahtarja Doneck (1:1). Na vseh tekmah je blestel 35-letni Josip Iličić, ki je veliko bolje pripravljen, kot je bil jeseni. Trener Damir Krznar je prepričan, da bo virtuoz, ki je vso igralsko kariero v tujini preživel v Italiji, največja okrepitev za spomladanski del.

»Jojo je kakovost več. Pogosto se srečujemo z vprašanji, kje so naše okrepitve, kdaj se bomo odzvali. Povsem jasno je, da je Jojo velika okrepitev za spomladanski del. Zdaj je pripravljen, saj teče tudi v 89. in 90. minuti. Vseskozi je prisotna želja po dokazovanju. Upam, da bo tako tudi maja. Ker je Vipotnik naredil veliko sprintov proti Dinamu Kijev in na prejšnjih tekmah, smo ga zamenjali. Tudi z namenom, da preizkusimo Iličića v konici napada. Tudi v tej vlogi je potrdil, da je dobra rešitev. Z vsako potezo dokazuje, kako je oplemenitil igro našega moštva,« je Damir Krznar povedal za spletno stran kluba. Krznarju skrbi povzroča le poškodba gležnja Marka Tolića, ki skupaj z Iličićem in Vipotnikom predstavlja največjo nevarnost za gol tekmeca. Hrvaški vezist morda ne bo nared za uvodni derbi s Koprom na Bonifiki.

Potem ko je obetavni bočni branilec Vid Koderman prestopil v Koper, je priprave Maribora začelo 34 nogometašev, v Turčijo jih je odpotovalo 31. Športni direktor Marko Šuler že krči igralski kader. Srb Vladan Vidaković, ki je prišel poleti kot velika okrepitev iz Spartaka Subotica, se je kot posojeni igralec za leto dni preselil v gruzijskega podprvaka Dinamo Batumi. Na posojo je v drugoligaša Aluminij odšel Danijel Šturm, po vrnitvi s priprav pa bo verjetno odšel še kateri izmed mlajših igralcev. Napadalec Roko Baturina, ki je prišel na posojo iz madžarskega Ferencvarosa, a ni izpolnil pričakovanj in bo kariero nadaljeval v drugi španski ligi v Racingu Santander. Maribor že išče novega napadalca, morda bo pripeljal celo dva, saj je tudi Vipotnik zanimiv za številne tuje klube.

