Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, po domače Velika Britanija, je uradno zapustilo Evropsko unijo 31. januarja 2020 opolnoči po evropskem in ob enajstih zvečer po britanskem času. Zagovorniki brexita so izstop vseeno praznovali novoletno. O posledicah te odločitve, za katero je 23. junija 2016 na posvetovalnem referendumu glasovala tesna večina (51,89 odstotka), že tri leta skoraj vsak dan izvemo kaj novega, večinoma slabega. Včeraj so Britanci denimo izvedeli za statistiko, da se je v letu 2021 število tujih študentov na britanskih univerzah zmanjšalo na 31.000, leto prej jih je bilo 66.800. Več kot pol manj torej, kar je ena od mnogih posledic brexita.

Kopica težav, ki so hujše kot v EU

Neprimerljivo bolj Otočane skrbijo cene živil, ker se hrana draži veliko hitreje kot na evropski celini. Brexit je prinesel tudi višjo inflacijo, kot znaša povprečna v 27 članicah EU. Britance skrbijo tudi občasno prazne police živilskih trgovin, kar se v času članstva v EU ni zgodilo nikoli. Trenutno posameznik ne sme naenkrat kupiti več kot dvanajst jajc. To se dogaja, ker prihaja do zamud pri uvozu živil, zlasti sadja in zelenjave iz EU, in ker na Otoku ni dovolj voznikov, ki bi izdelke lahko hitro in pravočasno razvozili do trgovin samopostrežnih verig in drugih. Po ocenah trenutno manjka kar od 90.000 do 120.000 tisoč voznikov. Mnogi so bili iz EU in so se zaradi brexita vrnili domov. Tudi sami pridelovalci hrane so v težavah, ker nimajo dovolj delavcev, ki bi pobrali pridelke, tako da jih med deset in petnajst odstotki konča na smetišču. Gre za verižni problem, ki ga pred brexitom ni bilo: premalo je delavcev, ki bi pobrali, obrali ali izkopali pridelek, in premalo je voznikov, ki bi pridelke razvozili do polic samopostrežb.

Celo arhitekti govorijo o nepopravljivi škodi

Slabe posledice brexita čutijo vsepovsod po državi, ker vlada, pravzaprav že tri konservativne vlade zapored nanje niso (bile) pripravljene. Vlada premierja Borisa Johnsona jih je delno lahko pripisala pandemiji covida, vladi Liz Truss in Rishija Sunaka pa ne več. »Doslej slabo« ali »so far, so bad« je slišati na Otoku, kajti podatki kažejo, da je brexit razmere poslabšal. Niti enega ni, ki bi kazal nasprotno. Prihajajo celo z nepričakovanih koncev. 84 odstotkov britanskih arhitektov pravi, da je brexit njihovemu delu in zaslužku prinesel nepopravljivo škodo. Otočanom so v primeru »osamosvojitve« od EU obljubljali donosne trgovinske sporazume z vodilnimi državami sveta. Z Združenimi državami naj bi ga sklenili v 48 urah po odhodu iz EU pred tremi leti. 36 mesecev pozneje o njem ni sledu.

Le enajst odstotkov jih živi bolje

Vse več Otočanov misli, da je bil brexit tudi posledica snobizma bogatih Otočanov, ki so mislili, da EU ni dovolj dobra zanje. O brexitu, ki bi ga, če bi ga lahko, pokopalo zlasti skoraj osemdeset odstotkov mladih, vse pove priznanje konservativnega entuziasta izstopa iz EU, ki je dejal, da je brexit katastrofa, a dodal, da še vedno verjame vanj. Za mnoge Otočane ostaja vera.

Postaja pa »brexitska cerkev« vse manj priljubljena. Vse več Otočanov ga ima za zavestno samopoškodovanje. Novoletna javnomnenjska raziskava je pokazala, da je dve tretjini vprašanih naklonjenih novemu referendumu o članstvu v EU in bi večina glasovala zanj. Ločena raziskava je pokazala, da 11 odstotkov vprašanih meni, da se jim je življenje po brexitu izboljšalo, 45 odstotkov pa, da se jim je poslabšalo. Drugi menijo, da se ni bistveno spremenilo.

Izmerljive posledice 5 % – za toliko se je zmanjšal britanski bruto domači proizvod samo zaradi pobrexitskega padca trgovine z EU. 300.000 – toliko delavcev v trgovini, gostinstvu in gradbeništvu manjka zaradi brexita v Veliki Britaniji. 7000 – toliko delovnih mest naj bi po napovedih zagovornikov brexita izgubili v finančnem sektorju. 70.000 – dejanska izguba delovnih mest zaradi brexita v finančnem sektorju. 90.000–120.000 – toliko voznikov tovornjakov za dostavo naj bi na Otoku manjkalo zaradi brexita. 1.000.000 – toliko je na Otoku prostih delovnih mest, v največji meri zaradi brexita in covida, odločitve za spremembo poklica in zgodnjih upokojitev, 41,5 % – rast števila bankirjev, ki zaslužijo več kot milijon evrov na leto, a ne v Britaniji, ampak v EU, ker so po brexitu številne banke preselile poslovanje iz Londona v članice EU. Po zadnjem štetju jih je 1957.