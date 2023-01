Večina naših psov in mačk je pokrita s kožuhom, ki bolj ali manj uspešno kljubuje vremenskim razmeram. Vsaka pasma namreč različno dobro prenaša vročino in mraz, zato je vsakega hišnega ljubljenčka treba obravnavati posebej. Nekateri dejavniki, ki vplivajo na prenašanje nizkih temperatur, so njihov kožuh, telesna maščoba, stopnja aktivnosti, zdravje in starost.

Strah pred hipotermijo

Do hipotermije (znižane telesne temperature) lahko pride, ko so ljubljenčki dlje časa izpostavljeni ekstremnemu mrazu. Znaki, ki jih je treba iskati, so bledica, drgetanje in letargija. V hujših primerih drgetanje preneha in letargični ljubljenček pade v komo. Strašljivo! Ko pride do te točke, je takoj potrebna pomoč veterinarja. Če to ni mogoče, veterinarji priporočajo, da ohlajeno žival počasi ponovno segrejete tako, da jo zavijete v tople odeje in ji na trebuh položite termofor, zavit v brisačo, da se vitalni organi segrejejo na normalno temperaturo. Potrudite se, da spije nekaj toplega, da se ogreje od znotraj.

Ozebline

Ko je žival izpostavljena ekstremnemu mrazu, ozebline najprej prizadenejo izpostavljene dele telesa: tace, smrček, ušesne konice in rep. Koža je pogosto videti bleda, modrikasto bela ali siva in je na otip občutno hladnejša in čvrstejša kot koža okoli. Ponovno je potrebna takojšnja veterinarska oskrba, če je mogoče. Medtem pa strokovnjaki pravijo, da lahko lastniki ogrejejo ozebline tako, da jih zavijejo v tople vlažne brisače in jih pogosto menjajo, da ostanejo tople, ozeble predele pa lahko potopijo v toplo vodo. Prepričati se morate, da je temperatura brisač ali vode topla, ne vroča, da psa ali mačke ne opečete! Prav tako se uprite želji, da bi ozeblino drgnili, saj boste s tem povzročili poškodbe. Ko kri spet zakroži po prizadetih delih telesa, boste videli, da koža postopno pordi.

Zastrupitev

Veterinarji opozarjajo, da so v tem letnem času pogoste tudi zastrupitve. V lažjih primerih se lahko pojavi draženje kože med stopalnicami zaradi soli in izdelkov za taljenje ledu, v težjih pa pride do zastrupitve z antifrizom. Za manjšega psa ali mačko je lahko usodnih že nekaj kapljic. Ima namreč sladkast okus in hišni ljubljenčki si ga lahko mimogrede poližejo s tačk ali ga zaužijejo med pitjem iz luže. Morda se zdi komu smešno, a vseeno razmislite in svojemu hišnemu ljubljenčku nadenite posebne čevlje, da ga zaščitite pred posoljenimi potmi in antifrizom.

Ogrevanje hišnih ljubljenčkov med sprehodom in igro

Kako torej vemo, kdaj je premrzlo, da bi šli s psom na sprehod ali pustili mačko zunaj? Na splošno velja, da ko nas zebe v zimskih oblačilih, je za večino hišnih ljubljenčkov premrzlo, da bi bili na prostem več kot nekaj minut. Za tiste med nami, ki imamo ljubljenčke v stanovanju ali hiši, oziroma tiste, ki jih v notranje prostore pripeljemo v hladnem vremenu, obstajajo preprosti načini, da jih ohranjamo tople. V dneh, ko je neprijetno mraz, se priporoča, da so sprehodi in igranje na mrazu krajši, oblečemo pa jim lahko tudi zimska oblačila. To velja zlasti za majhne pse in pse s kratko dlako brez podlanke, kot so čivave in hrti, ter mačke sfinge, pa tudi za starejše in slabotne živali.