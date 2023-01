Pice so preživele vse vrste mutacij hitre hrane v obliki burgerjev, kebabov, burekov, kitajskih specialitet in drugih svetovno znanih kuharskih pogruntavščin ter še vedno veljajo za verjetno najbolj priljubljeno hrano pri nas.

Pica je od nekdaj veljala za hrano revežev, s tem da se je sama forma pice skozi leta nenehno nadgrajevala. Danes se picerije veliko bolj trudijo, da uporabljajo kvalitetnejše sestavine. Pice se bodo nedvomno obdržale še dolgo in bodo vedno moderne. Nekoč so za najboljše veljale pice, obložene s poceni sirom gavda in šunko, danes bi vsi imeli neapeljske pice in marsikdo se ima za strokovnjaka v pripravi teh pic, čeprav so mnogokrat tudi neprebavljive. Čez nekaj let bo gotovo moderno nekaj drugega. Tudi peči so se menjavale. Pred leti so vsi picopeki prisegali na električne peči, potem so bile v modi peči na drva, danes pa je na voljo pestra izbira raznih peči.

Pice z debelim testom, ki gleda čez krožnik, in z obilnimi dodatki vse bolj izginjajo, v modi so pice, ki so obložene z bistveno manj sestavinami in drugačnim, po možnosti vsaj 24 ur fermentiranim testom. Kako vidite to evolucijo priprave pice pri nas?

Zame je najboljša pica margerita, ki je narejena iz štirih sestavin: testa, pelatov, mocarele in sveže bazilike. Če je na njej več komponent, denimo šunka, pršut, gobe, jajce, se jedcu zamegli temeljni okus pice. Tudi na državnih tekmovanjih, ki jih prirejamo, imajo tekmovalci po navadi največ težav prav pri pripravi margerite, zato bi ji vsak rad nekaj dodajal. Ampak margerita mora biti takšna, kot je v Italiji, in prav nič drugačna. Tudi za vsako drugo pico so še vedno osnova testo, pelati in mocarela. Potem pa so dodatki stvar okusa picopeka. Picam, ki so bile v preteklosti obložene s kilogramom sestavin, smo rekli torte. Ko si jo pojedel, si težko vstal od mize. Danes v kilogram moke vmesimo gram kvasa in 2,6 odstotka soli, v preteklosti pa bistveno več, tako da je bilo testo, če se je mudilo, pripravljeno tudi že v dveh urah. Je pa Slovenija specifična. V centru Ljubljane lahko prodaš pico, ki je obložena z malo, a kvalitetnimi sestavinami. Če pa greš iz centra, na podeželje, s takšno pico ne boš zaslovel. Prvič, je predraga, drugič, premalo je obložena. Še več, lahko se ti zgodi, če malce karikiram, da ti jo kdo vrže v glavo. Tam niso prišli okušat testa in sestavin, ampak so se prišli najest. Če pripravljaš burger, je lahko povsem enak v Ljubljani, Mariboru ali v kakšni vasi. Pri pici pa ni tako. S kvaliteto lahko konkuriraš, s ceno in količino sestavin na pici pa zagotovo ne.

Cene pic so tako in tako povsem podivjale. V Ljubljani pa še kje drugje ni nič nenavadnega, če je cena margerite tudi 15 evrov. V Neaplju, ki velja za glavno mesto pice na svetu, stanejo pice, tudi iz picerij, ki so omenjene v Michelinovem vodniku, štiri, pet evrov.

Pri nas v Peruzzi stane margerita deset evrov. Če so pice dobre, se gosti radi vračajo. Velikokrat mi stranke rečejo, k vam bom še prišel, ker je pica vedno enako dobra. In res s sestavinami ne varčujemo in imamo iste dobavitelje že vrsto let. Zame je najpomembnejše, da se gostje vračajo. Zadovoljen gost je edino merilo v gostinstvu. Danes se vse prevečkrat dogaja to, da lastniki mislijo, da mora vse temeljiti zgolj in samo na dobičku, zato velikokrat varčujejo s sestavinami ali pa kupujejo cenejše. Pri margeriti pa, če je sestavljena iz najkvalitetnejših sestavin, je nabavna cena sestavin približno dva evra. V Trstu stane najdražja margerita deset evrov, pa je njihova kulinarika na bistveno višji ravni kot na primer v Ljubljani. Italijani, ko pridejo v Ljubljano, se pri cenah pic samo spogledujejo. Lahko bi rekli, da če je bila nekoč pica hrana revežev, lahko danes rečemo, da postaja hrana bogatašev. Je pa res, da so pice bistveno boljše, kot so bile nekoč.

Danes je v novodobni kulinariki nadvse moderno govoriti o lokalnih sestavinah. Koliko lokalnih komponent je sploh mogoče vključiti v dobro pico?

Spomladi in poleti kakšno zelenjavo. Sicer pa v Peruzzi uporabljamo prav vse sestavine iz Italije. Mocarela, ki jo denimo izdelujejo v posameznih tovarnah v Sloveniji, na žalost ni primerljiva s tisto iz Italije, tista, ki je, pa gre v izvoz, v Italijo. Tudi pelati so italijanski. Konec koncev je pica italijanska. Niso pa samo dobre sestavine problem. Zadnja leta slovenske picopeke tare tudi pomanjkanje kakovostnih drv. Cena je visoka, po drugi strani pa vsa izvozijo v Italijo, tako da jih je težko dobiti. Če pa jih že dobiš, so prevečkrat vlažna. Če kuriš z vlažnimi drvi, se za peko pic ne razvije dovolj visoka temperatura in pica ne more biti dobra. Peč moraš ogrevati nekaj ur, preden začneš peči pice. Če jo ugasneš za dva ali tri dni, moraš priti v službo en dan prej, da jo spraviš na delovno temperaturo.

Še tja do konca prejšnjega stoletja ste bili picopeki bolj kot ne samouki. Danes praktično ni nobenega, ki se ne bi šolal v kakšni izmed italijanskih picerij, po možnosti v Neaplju.

Pri tem je več zgodb kot resnice. Večina slovenskih picopekov je še vedno samoukov. Lastniki so vse prevečkrat preskopi in jih nočejo pošiljati na izobraževanja v tujini, največkrat jih pošljejo na kakšne brezplačne delavnice, ki jih organizirajo v okviru raznih sejmov. Pri nas pice pečejo vsi. Je pa res, da že obstaja poklicna kvalifikacija picopeka, ki jo lahko dobi vsak, ki opravi izpit v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. V Italiji je picopek zelo cenjen poklic. Pri nas jih sicer zelo primanjkuje, ne glede na to, da so se v zadnjih letih urne postavke zelo povišale. Res pa je, da delaš od petka do svetka, ampak si za to kar dobro nagrajen.

Slovenski picopeki ste bili od nekdaj znani tudi po svojevrstnih inovativnostih, kot so bile na primer pice z ananasom, tatarsko omako, nutello. Tudi v Peruzzi imate na jedilniku pico z nutello. Za mnoge puriste pica z nutello ali ananasom predstavlja tako rekoč zločin nad človeštvom.

Odvisno od tega, kako na to gledaš. Sam sem imel priložnost videti tudi že telečja jetrca v obliki karpača na pici. Na pico lahko daš, kar hočeš, le na to moraš paziti, da se okusi ujemajo. Šunka in ananas se lepo dopolnjujeta. Če to ljudje jedo, zakaj ne bi smeli jesti pice z ananasom. Saj dunajski zrezek lahko pripraviš iz telečjega, svinjskega ali pa puranjega mesa. Pa bi puristi rekli, da če ni pripravljen iz telečjega, kot je v originalu, je to zločin nad človeštvom. Ljudje imajo radi marsikaj. Pri nas imamo v ponudbi pico z nutello, rikoto in kandiranimi pomarančami, ki jim dodamo smetano in jagodni preliv. To smo uvrstili na jedilnik, ker je bila takšna želja otrok. Na vsak način so hoteli pico z nutello in so jo dobili. Zaradi tega me ni prav nič sram. In prodamo jih veliko. Slovenska izpeljanka so tudi pice v rolicah. Pa pica burek. Če ljudje to jedo, naj jedo. Važno je, da so zadovoljni.