Na ministrstvu so pojasnili, da naraščajoče število velikih požarov in njihov obseg, ki lahko tudi presega tradicionalno ogrožena območja, kaže na potrebo po zagotavljanju pravočasnega in primernega odziva.

Lanski požar na Krasu je namreč pokazal na veliko vrzel med zagotavljanjem primerne opreme in podpore silam zaščite, reševanja in pomoči pri gašenju iz zraka na nedostopnem terenu. Trenutne zmogljivosti v obliki vojaških in policijskih helikopterjev, s katerimi razpolaga Slovenija, namreč ne pokrivajo potreb po namenski dejavnosti proti požarom iz zraka, saj so v prvi vrsti namenjene nalogam policije in Slovenske vojske, kot so reševanje v gorah in hitra nujna medicinska pomoč, so dodali na ministrstvu.

Tudi načrtovan gasilni sistem MAFFS II letala spartan, ki bi lahko prispeval k zmogljivostim gašenja iz zraka, ne bo na razpolago pred letom 2025, ob tem pa bo spartan primarno namenjen izvajanju osnovnih vojaških nalog.

Na voljo 21,6 milijona evrov z DDV

Obrambno ministrstvo je spomnilo, da so analize pokazale, da je najprimernejša rešitev za obvladovanje velikih požarov v naravi nakup novih manjših letal za gašenje. Pristojni organ za ustrezno podporo gašenju iz zraka za obvladovanje večjih požarov v naravi je predlagal nakup štirih manjših letal, z možnostjo nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko skupno do šest letal.

Ministrstvo vrednost izgradnje zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka navaja v višini 21,6 milijona evrov z DDV. Z izgradnjo pa nameravajo doseči uspešno delovanje enot za gašenje iz zraka, jih umestiti v sistem zaščite in reševanja, zanje pridobiti ustrezen kader in zagotoviti vzdrževanje in ustrezno bazo.

Program za vzpostavitev zmogljivosti za gašenje iz zraka bo sofinanciran s podporo sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Za potrebe izvajanja nujnih aktivnosti nakupa letal za gašenje pa bo ministrstvo vir financiranja zagotovilo znotraj uprave za zaščito in reševanje, vse dokler ne bodo vzpostavljene potrebne pravne podlage za izvajanje kohezijske politike za navedeno obdobje.