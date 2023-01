Zdravstveno politiko so dosedaj vodili predvsem zdravniki: kot ministri za zdravje ali pa denimo preko zdravniške zbornice, ki je, med drugim, odločala, koliko zdravnikov bomo izšolali, katere profile ipd. Zdravniki, strokovnjaki izšolani za zdravljenje fizičnih oseb, so se ukvarjali z zdravstveno politiko, zdravstvenim sistemom. Zdravnik, ki je izšolan kot zdravnik in dela kot zdravnik, bo tudi, ko prevzame politično funkcijo ministra za zdravje, ostal zdravnik-politik, ki bo videl najprej interes zdravnikov, ne pa, kako zagotoviti zdravstveni sistem, ki bo najbolj učinkovito zagotavljal storitve uporabnikom sistema. Ker zdravstveni sistem potrebujemo zaradi uporabnikov, ne pa obratno – kot sedaj kaže praksa in želje mnogih izvajalcev in lobijev v sistemu. Verjetno se je zato nekdanje ministrstvo za zdravstvo preimenovalo v ministrstvo za zdravje (če so že ministri bili izobraženi za zdravljenje ljudi, ne pa za sisteme in organizacijo nekega področja storitev). Kam nas je taka politika pripeljala, vidimo sedaj. (Po logiki tistih, ki so predlagali preimenovanje nekdanjega ministrstva za zdravstvo, bi se tudi sedanji strateški svet moral imenovati strateški svet za zdravje).

Da zdravstveno politiko vodijo tisti, ki naj bi se ukvarjali z zdravljenjem posameznikov, je podobno, kot da bi vozniki avtobusov odločali o prometni politiki, koliko in kje bomo imeli redne linije, ali kot da bi učitelji odločali o tem, koliko in kje bomo ustanavljali šole ...

Če bo sestava sveta ostala taka, kot je sedaj, in če predlogi in rešitve, ki jih predlaga Glas ljudstva, ki ga sestavljajo številne organizacije državljanov, ne bodo upoštevani, ne moremo takemu modelu zdravstva reči »slovenski«, kot se hvali premier, saj bo to iznajdba skupine, ki sledi le parcialnim interesom izvajalcev v sistemu, ne pa uporabnikom, prebivalcem Slovenije, zaradi katerih naj bi sistem obstajal.

Majda Koren, Ljubljana