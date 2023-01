Zdravstvo in ustavne pravice

Moja zdravnica je uveljavila svojo ustavno pravico in se je opredelila. Želim ji vso srečo z drugimi pacienti, urejenim in bolje plačanim delom. Čeprav iz naših vplačil v zdravstveno blagajno. Ob tem pa se je izkazalo, da je moja stavna pravica srečelov, v katerega vplačujem, a imajo pretežno korist od tega zdravstveni podjetniki, meni pa odgovorni mažejo oči z ambulantami za neopredeljene, v katerih prostovoljno, in za boljše plačilo, delajo že sicer zaposleni v javnem zdravstvu.