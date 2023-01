Triinšestdesetletni Marjan Elemir Rozman se na sodišču še vedno zagovarja zaradi tega, ker naj bi bil kar nekaj časa nasilen do svoje partnerice, januarja lani pa jo je celo poskušal ubiti. Že prej, prvega septembra predlani, naj bi poskušal ubiti tudi njenega nekdanjega partnerja. Kakšne poškodbe sta oškodovanca pri tem utrpela, so na zadnji obravnavi vprašali izvedenca medicinske stroke dr. Marka Juga. Če njegove ugotovitve zelo poenostavimo in strnemo: življenje ne enega ne drugega zaradi ran ni bilo ogroženo in ne bi bilo ogroženo niti, če ne bi bila deležna zdravniške pomoči. Bi bilo pa lahko čisto drugače, če bi se napadalcu nekoliko »zatresla« roka.

Rozman ima težko kriminalno preteklost – prestal je 14-letno zaporno kazen, ker je leta 1998 ubil svojo mamo. Z baterijsko svetilko jo je večkrat mahnil po glavi, jo ustrelil z lovsko puško in zagrebel v jamo, ki jo je izkopal z bagrom. Sorodnikom se je zlagal, da je odpotovala v tujino. Po prestani kazni se je precej hitro vrnil za zapahe zaradi tatvine BMW-ja in vloma v hišo, od koder je ukradel denar, tehnične predmete in oblačila. Iz zapora je ponovno prišel predlani.

Še istega leta naj bi prvega septembra poskušal ubiti Sandija Š., prejšnjega partnerja svoje partnerice Andreje L. (s katero sta se spoznala, malo preden je šel drugič v zapor). V obtožnici piše, da ga je z nožem najprej porezal po trebuhu, ko mu je Andreja L. nož izpulila, pa je pograbil drugega in ga z njim poškodoval po vratu. Andrejo L. pa naj bi poskušal ubiti 12. januarja lani. Tudi njo naj bi z nožem poškodoval po vratu, a je prijela za rezilo in pobegnila. Med napadom naj bi jo zmerjal s kurbo in grozil, da bo pobil njo in njeno družino, pa da ji bo odrezal glavo in jo pustil na sredini stopnišča.

Tudi o obtoženčevih poškodbah

Dr. Marko Jug je povedal, da je Andreja L. dobila vbodno rano na vratu in rane na dlaneh. Ni bilo hujšega, čeprav je tudi res, da bi bila, če bi jo zabodel samo dva centimetra stran, v predel velikih žil, v smrtni nevarnosti. Rana je bila prizadejana z ostrim predmetom, širokim en centimeter in dolgim nekaj centimetrov. Možno, da z nožem, ki so ga ob ogledu zasegli policisti, je povedal zdravnik. Rane na rokah so verjetno nastale, ko se je poskušala zaščititi pred nožem. Možno pa je tudi, da je držala rezilo, pa je nož nekdo potegnil. Tako bi lahko nastale rane v višini členkov. Imela je tudi rano na jagodici kazalca, ki pa na ta način ni mogla nastati. Rozman se sicer zagovarja, da je hotela od njega izsiliti denar za drogo, in ker ji ga ni dal, je pograbila nož in si ga nastavila na vrat. Ko ji ga je potegnil iz rok, je nastala poškodba na dlani. Poškodbe na vratu pa ni opazil.

Sandi Š. je utrpel rani na vratu (površinsko in vbodno), eno na zgornjem delu trebuha in več manjših na dlani. Ni bil v smrtni nevarnosti, bi pa bil, če bi prišlo do predrtja trebušne stene. Nevarno bi bilo tudi, če bi bil nož usmerjen bolj v notranjost vratu. Ob nastanku rane na vratu sta si z napadalcem najverjetneje stala nasproti. Možno pa je tudi, kar trdi oškodovanec, da je bil Rozman za njegovim hrbtom.

Sodni senat se je zdaj odločil, da bo izvedencu odredil še eno nalogo: da oceni Rozmanove poškodbe in njihov nastanek. Obtoženi namreč trdi, da je bil v septembrskem konfliktu v resnici sam žrtev in da ga je Sandi Š. napadel, pri čemer mu je prebil ustnico, ga poškodoval po ušesih in očesu. Zagovornik Tomaž Pulko je za obtoženca predlagal tudi izvedenca psihiatrične stroke. Senat pod vodstvom Maje Povhe se še ni odločil, ali mu bo ugodil ali ne.