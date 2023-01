Na 15 let zapora so septembra lani na krškem sodišču obsodili 80-letnega Franca Šterbana. Za krivega so ga spoznali zahrbtnega umora: v noči na 20. november 2021 je v domači spalnici svojo deset let mlajšo ženo Ano Hriberšek Šterban najmanj 34-krat udaril s topim delom sekire. Umor je priznal že na predobravnavnem naroku, a se je njegov zagovornik Peter Prus Pipuš na sodbo pritožil. Zmotila ga je kazen. »Trenutno je obtoženi zelo bolan. Njegovo psihično stanje se ni izboljšalo. Preostalo mu je le še nekaj let življenja. Izrečena kazen je previsoka. Na mestu bi bila kazenska sankcija pod zakonskim minimumom, torej pod 15 let zapora,« je včeraj predlagal na seji višjega sodišča, na kateri so obravnavali njegovo pritožbo. Šterbana na sejo ni bilo. Prus Pipuš je dejal, da je, ko sta bila nazadnje v stiku, izrazil željo, da se je udeleži. Toda ko so nato v novomeškem priporu preverili, zakaj ga niso pripeljali na sodišče, so dobili odgovor, da tega ni hotel.

Šterban je ženo kruto napadel s sekiro, ko je spala v spalnici. Tudi ko je zaradi udarcev že padla po tleh, je še kar udrihal po njej. Utrpela je zmečkanine in krvavitve možganov, raztrganine možganske opne, večkratne zlome kosti glave ter številne druge poškodbe. Umrla je na kraju, on pa je bil ob njej še ves dan, preden je poklical policijo. Kot vse kaže, je bil njegov glavni motiv denar. Dva tedna pred tem je ugotovil, da je iz domače kleti izginilo okoli 140.000 evrov. Da je denar skril tja, naj bi vedela le žena, in prepričan je bil, da je zanj povedala sinu in hčerki. Na sodišču je razložil, da so ga okradli in da ga je to zelo prizadelo, ker je vse življenje samo garal in veliko pretrpel. »Obžalujem, kar sem storil. Bilo je, kot da sem brez pameti. A za nazaj stvari ne morem spremeniti. Toda prizadelo me je, da so mi žena in njena otroka ukradli denar,« je dejal.

Za obvezno psihiatrično zdravljenje

Obramba je v pritožbi predvsem problematizirala njegovo prištevnost. Psihiatrična izvedenka dr. Zdenka Čebašek Travnik je ocenila, da je bil obtoženi v kritičnih trenutkih zmanjšano prišteven, a ne bistveno. Zagovornik je dejal, da je bil v sodni preiskavi iz spisa izločen del nezakonitih dokazov, s katerimi se je izvedenka seznanila. Zato je zahteval njeno izločitev, vendar mu sodišče ni ugodilo. Mnenje da je torej, kot je zatrdil, oprla tudi na nezakonite dokaze. Kritiziral jo je tudi, ker je govorila o prištevnosti obtoženega, v resnici pa da bi smela ugotavljati le njegove duševne motnje ali bolezni.

Dejal je še, da na krškem sodišču niso zaslišali nekaterih prič, ki jih je predlagal in bi z njihovo pomočjo lažje razčistili prištevnost in določili primerno kazen. Ker je Šterban po umoru poskušal narediti samomor, je zagovornik prepričan, da je bil v bistveno zmanjšano prištevnem ali celo neprištevnem stanju. V takem stanju naj bi bil tudi ob prihodu policije, in ko je dal soglasje za hišno preiskavo. Po mnenju odvetnika sploh ni vedel, kaj se dogaja, in ni mogel razumeti pravic, ki mu pritičejo. Dokazi, pridobljeni na tak način, pa so nezakoniti, je navajal zagovornik.

»Predlagam, da se sodba razveljavi in odredi novo sojenje. Podredno pa, da se izreče milejša kazen,« je izjavil pred tričlanskim senatom, ki mu je predsedovala višja sodnica Andreja Sedej Grčar. Pridal je še, da bi bilo zaradi okrnjene prištevnosti primerno izreči varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. To je sicer predlagal že na prvostopenjskem sojenju, vendar ga je sodnik zavrnil.

Prus Pipuš je na koncu ugovarjal tudi odločitvi sodišča, da mora Šterban poravnati stroške kazenskega postopka. »Ni več lastnik ne hiše ne avta, ima le pokojnino, ki pa je obremenjena z rubežem,« je pojasnil. Senat sodbe še ni izrekel, stranke jo bodo dobile po pošti.