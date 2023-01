Ženske, ki premikajo meje in navdihujejo

V sredo, 1. februarja, med 18. uro in 19.30 vabljeni v Knjižnico Otona Župančiča na pogovor s krajinsko arhitektko Majo Simoneti. Njeno poklicno delovanje temelji na tridesetletnih izkušnjah s prostorskim načrtovanjem v praksi, ki jih je v zadnjih letih prenesla in nadgradila v svetovanje in zagovorništvo javnega interesa v urejanju prostora in varstvu okolja, pri čemer ji je uspelo načrtovalske izkušnje povezati z razvojem novih praks in aplikativnim raziskovanjem. Z obsegom delovanja in angažiranostjo je bistveno zaznamovala in pripomogla k uveljavitvi krajinske arhitekture kot stroke, hkrati pa s tem utrla pot novejšim generacijam v krajinski arhitekturi in drugih strokah, med drugim s pedagoškim delom na več fakultetah.