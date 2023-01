Zaradi ignorance vlade na poziv Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), da iz državnih sredstev pokrije stroške povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali z letošnjim letom, se tudi v mestni občini Kranj s februarjem obetajo podražitve vrtcev. O nevzdržnem finančnem stanju poslovanja desetih kranjskih javnih in zasebnih vrtcev s koncesijo, ki imajo skupno 29 enot in v katere je vključenih 2161 otrok, bodo na občini razpravljali na jutrišnji seji mestnega sveta. »Če bo predlog spremembe cen sprejet, se bodo cene v kranjskih vrtcih v povprečju povišale za 13,94 odstotka. Na podražitve vrtčevskega varstva sicer vplivajo povišanje plač zaposlenih (napredovanja, regres za letni dopust, regres za prehrano, dvig minimalne plače), povišanje stroškov materialov in storitev ter povišanje stroškov živil. Pri tem največji delež predstavlja strošek dela zaposlenih,« so pojasnili na občini.

V odgovoru na odziv ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki je pričakovanje mestnih občin, da država povišanje cen vrtcev prevzame na svoja pleča, označila za neutemeljeno, na občini poudarjajo, da višjih povprečnin niso prejele le mestne, ampak vse občine, in to zaradi povečanih stroškov zakonskih obveznosti. »Kljub povišanju povprečnin so mestne občine trenutno podfinancirane. Iz povprečnin se namreč mestnim občinam povrne zgolj 70 odstotkov stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog. Trenutni sistem financiranja ne upošteva posebnega položaja mestnih občin, ki imajo višje stroške gradnje in vzdrževanja javne infrastrukture zaradi urbanega okolja, večje število dnevnih migrantov in začasnih prebivalcev, kar pomeni pritisk na javne storitve in infrastrukturo, ne upošteva pa se pri izračunu primerne porabe ter naboru javnih storitev, ki jih mestne občine zagotavljajo tudi za širšo regijo, zaradi česar imajo tudi večje število javnih uslužbencev,« so pojasnili v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca in dodali, da v primeru povišanja plač javnih uslužbencev mestne občine nosijo nesorazmerno večje finančne breme, ki se ne povrne preko povprečnine.

»V Kranjskih vrtcih smo cene programov zadnjič spreminjali prvega oktobra 2020 oziroma prvega januarja 2021 za krajši program. Če bo predlog o povišanju cen vrtcev v sredo sprejet, se bodo cene v Kranjskih vrtcih povprečno povišale za 13,94 odstotka,« je podražitev potrdila tudi ravnateljica Kranjskih vrtcev Urška Kejžar. Povedala je, da je priprava predloga spremembe cen programov ena najbolj neprijetnih nalog ravnatelja, zato so izračun pripravljali z vidika možnosti gospodarnih ravnanj oziroma racionalizacije poslovanja na eni strani ter na drugi strani z željo po ohranitvi kakovosti ponujenih storitev, ki znotraj cene omogočajo pestro ponudbo obogatitvenih dejavnosti.

»Višji stroški oskrbnine bodo zagotovo dodatno breme za starše, sploh v času splošne draginje, ko so se povečali vsi življenjski stroški. Večina staršev verjetno razume nujnost povišanja cene, z njihove strani zaenkrat še ni bilo čutiti nejevolje ali jeze,« je dodala Urška Kejžar.

V Novem mestu že dvignili cene

V Novem mestu pa so na občinski seji že potrdili dvig cen vrtcev. Za starše bo to pomenilo od deset do trinajst odstotkov oziroma za okoli 20 evrov višje cene. V Novem mestu so cene programov vrtcev nazadnje dvignili spomladi leta 2021. Po mnenju nekaterih svetnikov pa bo predlagana podražitev za starše vendarle preveliko breme in bi morala občina del bremena prevzeti nase. Zato so Uroš Lubej (Solidarnost), Srečko Vovko (SD) in Andrej Kastrevec (Zveza za Dolenjsko) vložili amandma, v katerem so predlagali dvig olajšave z 8 oziroma 10 odstotkov na 12 oziroma 15 odstotkov, tako bi se cene za starše dvignile le za polovico predlagane podražitve. Toda občinski svet je po skoraj uri razprave predlog zavrnil. Ob tem je zadolžil občinsko upravo, da v primeru, da država ne bo krila povišanja stroškov dela po prvem januarju, predlaga novo povišanje cen.

V Kopru se bodo uskladili z drugimi občinami

Tudi v mestni občini Velenje se pripravljajo na dvig cen vrtcev. Glede na trenutne dogovore predvidevajo, da bodo na naslednji seji mestnega sveta, ki je predvidena 28. februarja, že sprejeli novo ekonomsko ceno, ki je trenutno še v pripravi.

V mestni občini Celje ta čas pripravljajo analizo vseh stroškov v celjskih javnih vrtcih: »Strokovne službe bodo po opravljeni analizi prejetih preračunov cen vseh treh javnih vrtcev pripravile predlog zvišanj cen. V tem trenutku še ne moremo zagotovo napovedovati, za koliko se bodo po starostnih obdobjih cene povišale. Bo pa o morebitnih spremembah cen vrtčevskih programov odločal mestni svet na eni od spomladanskih sej.«

V mestni občini Koper pravijo, da veljavnih cen ne bo mogoče ohraniti, bodo pa tudi v prihodnje zagotavljali, da bodo vrtci ostali dostopni vsem otrokom. »O naših naslednjih korakih in konkretnih ukrepih se bomo uskladili tudi z drugimi občinami, tako istrskimi kot mestnimi,« so nam pojasnili. V Kopru sicer še vedno veljajo cene iz leta 2019 oziroma iz časa pred epidemijo. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša 495 evrov, za drugo starostno obdobje 380 evrov in za otroke od treh do štirih let pa 418 evrov. Povprečna cena, ki jo plačajo starši otroka prvega starostnega obdobja, je 190 evrov, drugega 137 evrov in za otroke od treh do štirih let 163 evrov. V povprečju plačajo 37 odstotkov cene programa, kar pomeni, da se uvrščajo med petim in šestim dohodkovnim razredom. Najvišji odstotek staršev je uvrščen v peti razred, kar pomeni, da plačajo 35 odstotkov cene programa, oziroma šesti razred, kar pomeni, da plačajo 43 odstotkov cene programa.

