Čisti dolgcajt

Jutri, v sredo, bo v Zagrebu na inavguralnem obisku nova slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Gostil jo bo, kakopak, njen hrvaški kolega Zoran Milanović, ki je včeraj na novinarski konferenci spet blestel s svojimi bistroumnimi nesmisli in provokativnimi izjavami, namenjenimi bogve komu. »Kosovo so ugrabili Srbiji. To ni aneksija, ampak ugrabitev, del ozemlja, ki so ga izvlekli iz Srbije. Kako se temu reče? Ekstrakcija.« Ali: »Povsem jasno, da Krim ne bo nikoli več Ukrajina.« In biser za na konec: »Pogovori nimajo smisla, dokler ne spoznate, da Srbija in Rusija nista ista stvar, da Nemčija in Rusija nista ista stvar. Da niti ena druga država razen Rusije in ZDA ni ista stvar. Da je to na žalost boleče dejstvo in nevarnost.« Ste razumeli? Niste? Tudi mi ne.