Poziv Šinkovi: Popravite nedostojni cenik

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ne vidi razloga, da ne bi verjela nevladnim organizacijam in zavetiščem za živali, ki opozarjajo, da so predlagane cene dnevne oskrbe mačk in psov v zavetiščih prenizke. Kmetijsko ministrstvo zato poziva, naj oceno stroškov dostojno popravi.