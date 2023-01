Nove cene namreč že vključujejo odločitev vlade, sprejeto na današnji dopisni seji. Gre za spremembo uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je vlada trošarino za plinsko olje za pogon (dizel) znižala z 0,33307 evra na liter na 0,330 evra na liter, trošarino za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) pa z 0,09144 evra na liter na 0,07875 evra na liter.

S tem se bo trošarina za dizel po pojasnilih ministrstva za finance spustila na najnižjo dopustno višino, ki jo dopušča evropska zakonodaja, za kurilno olje pa na najnižjo dopustno višino, ki jo lahko v skladu z zakonom določi vlada.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob tem so zunaj avtocestnega omrežja marže trgovcev omejene. Skladno z vladno uredbo lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Potrošniki bodo kljub temu še vedno nekaj privarčevali

Kot ocenjujejo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, bi bilo treba v primeru, če ne bi bilo regulacije cen in hkrati ne bi veljala oprostitev plačila nekaterih okoljskih dajatev, za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,452 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov tako plačal 72,6 evrov, z obstoječim modelom regulacije pa privarčuje 4,85 evra.

Liter dizla bi medtem brez regulacije in drugih vladnih posegov po ocenah ministrstva stal okoli 1,639 evra na liter. Pri 50 litrih bi tako vozniki plačali 81,95 evrov, kar pomeni, da z regulirano ceno prihranijo 5,5 evra. Za liter kurilnega olja pa bi bilo brez regulacije treba odšteti okoli 1,221 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1221 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju privarčuje 70 evrov.

Nove cene bodo veljale do vključno 13. februarja.