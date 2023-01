»Želeli smo delati svoje predstave in da bi se lahko prijavljali na razpise, smo ustanovili društvo,« pojasnjuje Uroš Kaurin. »Na začetku je bilo naše delovanje precej amatersko; v osnovi je šlo za to, da smo prijatelji skupaj počeli stvari, ki smo jih radi počeli. Naredili smo nekaj predstav, v katerih so sodelovali tudi nekateri vidni scenski umetniki, razvijali ideje in počasi peljali stvari naprej.«

Potem je Maribor postal evropska prestolnica kulture, na robu Glavnega trga pa se je v hiši na številki 22 začela oblikovati skupnost GT22. Rodila se je ideja o gledališkem prizorišču v kletnih prostorih, ki so ga poimenovali Intimni oder.

Čudoviti svet razpisov

»Ko smo igrali eno prvih predstav na Intimnem odru, smo morali električne kable vleči iz pisarne eno nadstropje više - skozi okno iz pisarne ven in nato noter v gledališče skozi okno, ki je bilo takrat še na odru. Zdaj tega okna ni več, pa tudi elektriko smo vmes že inštalirali. Večino dela za to, da Intimni oder danes obstaja takšen, kot je, smo opravili sami, z obilno prostovoljsko pomočjo mnogih, ki so z nami obnavljali, rušili, kitali, barvali …«

Uroš Kaurin pravi, da je bil za KUD Moment ključen prihod Nike Bezeljak, producentke, ki je poskrbela, da se je ekipa začela resno prijavljati na večje, tudi evropske razpise. »Uspeli smo narediti nekaj predstav, ki so bile precej uspešne, ter povečali ekipo. Potem pa je prišla tudi motivacija, da se prijavimo na programski razpis Ministrstva za kulturo …«

S prijavo so uspeli, a se je vse skupaj skoraj sprevrglo v škandal. Ministrstvo je takrat, v začetku 2018, programska sredstva odtegnilo mnogim priznanim in uspešnim nevladnim organizacijam s področja sodobnih uprizoritvenih umetnosti s sedežem v Ljubljani, med drugim Maski, Emanatu, Gleju, zaradi česar so se v KUD Moment znašli v nehvaležni poziciji novinca, ki sredstva odžira prekaljenim kolegom.

»Društvo Asociacija je organiziralo protestno okroglo mizo in prosili so me, naj podam izjavo. Rekel sem, da sicer izražamo solidarnost z drugimi, da pa je odločitev Ministrstva za kulturo, da podpre našo organizacijo, ena boljših odločitev ministrstva v zadnjih letih … Še vedno stojim za to izjavo, čeprav je dvignila prah. A ni nepomembno, da mi delujemo v Mariboru. Ko sredstva iz programskega razpisa izgubi nekdo iz Ljubljane, mu še vedno ostane razpis Mestne občine Ljubljana, ki je približno isto visok. V Mariboru pa je mestni razpis vsaj štirikrat nižji, da o drugih krajih po državi sploh ne govorimo.«

Pri tem Uroš Kaurin poudarja: »Nismo neki lokalpatrioti. No, ali pa tudi smo. Recimo, da se perifernosti svojega delovanja ne sramujemo. Poleg tega, da delamo kakovosten program, je za nas pomembno, da ga delamo v Mariboru in ne v Ljubljani.«

Letos spet Festival Prestopi

Na leto v KUD Moment produkcijsko zasnujejo in izvedejo štiri do šest premier; pogosto pa koprodukcijsko sodelujejo tudi z drugimi gledališči, Lutkovnim gledališčem Maribor, Slovenskim mladinskim gledališčem, Masko, Gledališčem Glej ...

»Ko smo začenjali in tudi ko smo se prijavljali na tisti prvi programski razpis, smo veliko kolegov iz Ljubljane prosili, vprašali za nasvet, ki smo ga vedno dobili. Tako da zdaj tudi mi skušamo pomagati pri stvareh, ki jih drugi delajo v Mariboru, recimo Zavod Bunker dela Drugajanje na Drugi gimnaziji, pa pomagamo pri izvedbi s kakšnim pogovorom,« pojasnjuje Uroš Kaurin.

Trenutno na Intimnem odru že potekajo vaje za novo predstavo iz serije Heroj - Uroš Kaurin in Vito Weis ustvarjata gledališki dogodek Heroj 4.0. Obenem Miranda Trnjanin počasi odhaja na Portugalsko, kjer bo ustvarjala v okviru večjega mednarodnega projekta. »Predvsem pa smo zdaj v pripravah na šesto edicijo Festivala Prestopi, ki bo na sporedu maja.«

Gre za bienalni Festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti, ki bo tudi letos v Maribor pripeljal nekaj najboljših evropskih predstav, ki mešajo ali se spogledujejo z žanrsko neopredeljenimi odrskimi vsebinami od sodobnega plesa, lutkarstva, cirkusa do gledališča predmetov in avtorskega gledališča.

Točen program bo znan kmalu, med drugimi recimo prihaja britanska skupina Forced Entertainment s predstavama »Quizoola!« in »Real Magic«. S prvo so enkrat že gostovali v Ljubljani, druga pa v Sloveniji še ni igrala. Pokazali bodo tudi več slovenskih predstav ter organizirali tiste čisto festivalske vsebine, ki ne smejo manjkati, koncerte, pogovore po predstavah, pa tudi manjšo teatrološko konferenco o Forced Entertainment.

»Ne zgodi se pogosto, se pa vseeno zgodi relativno redno, da tudi kdo iz Ljubljane pride v Maribor, da bi videl kakšno našo predstavo. In ... Včasih se celo splača! Ne vedno, haha, kajti v gledališču se nikoli ne ve. Včasih pa vendarle!« poudarja Uroš Kaurin. In vabi vse: v Maribor!

KUD Moment Spremljajte program KUD Moment, ne le na spletni strani www.moment.si, ampak predvsem v živo! V februarskem sporedu boste našli koprodukcijo z Lutkovnim gledališčem Maribor »Je že konec?« ter avtorski projekt »Godzilla Tribute Band«, ki je unikaten primerek gledališča predmetov. Ne pozabite tudi na Festival Prestopi, ki se bo zgodil maja. Pridite v Maribor! In ko boste tam, poskušajte stvari, ki jih boste videli na odru, gledati s strastjo in ljubeznijo do gledališča. Pa tudi s kritičnostjo, iskrenostjo in odkritostjo do lastnih in tujih mnenj, preferenc, razsodb ali mišljenj. To slednje počnite zmeraj, ne le v Mariboru in ne zgolj pri predstavah KUD Moment. Lahko se vam zgodi, da boste uzrli kaj povsem novega, česar vam ni uspelo videti še nikoli doslej, nekaj, kar ni tako zelo daleč in kar se … včasih celo splača!