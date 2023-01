»Ruska vojska je danes ves dan kruto obstreljevala Herson,« je v svojem rednem nagovoru v nedeljo zvečer dejal Zelenski in dodal, da sta bili v napadu ranjeni dve medicinski sestri. Skupno je napad terjal tri smrtne žrtve in šest ranjenih.

Mesto Herson, ki je imelo pred vojno približno 300.000 prebivalcev, so kmalu po začetku vojne zasedle ruske sile. Te so se nato novembra ob napredovanju ukrajinske vojske iz mesta umaknile prek reke Dneper. V zadnjem času je bila fronta na jugu Ukrajine precej mirnejša kot na vzhodu.

Medtem so ruski izstrelki v drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov na vzhodu države zadeli »štirinadstropno stanovanjsko stavbo«, je prek Telegrama sporočil guverner regije Sinegubov. »Tri žrtve so utrpele lažje poškodbe. Žal je umrla starejša ženska,« je dejal in dodal, da je bila stavba »delno uničena«.

Iz regije Zaporožje pa so tamkajšnji predstavniki Moskve sporočili, da so ukrajinske sile zadele železniški most, pri čemer naj bi umrli štirje ljudje, navaja AFP.

Ukrajina je v nedeljo izvedla »napad iz raketometa himars na železniški most čez reko Moločna«, je na družbenih omrežjih zapisal proruski guverner regije Jevgenij Balicki in dodal, da so pri tem umrli štirje ljudje, pet pa je bilo ranjenih.

Omenjeni most se sicer nahaja v vasi severno od mesta Melitopol, ki je pod nadzorom ruskih sil. Po besedah Balickega popravilo mostu že poteka.