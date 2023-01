Philips se že nekaj časa ubada z odpoklici pokvarjenih dihalnih naprav, zaradi katerih so bili uporabniki s spalno apnejo med spanjem izpostavljeni nevarnosti vdihavanja strupene pene. Kot so pojasnili v družbi, je veliko večino lanske izgube - v celotnem letu je dosegla 1,61 milijarde evrov - mogoče pripisati prav tem odpoklicem.

Zaradi afere so že oktobra lani napovedali ukinitev 4000 delovnih mest. Kot so pojasnili danes, so dodatna odpuščanja "težka, a neizogibna". Izvedli jih bodo postopoma do leta 2025.

Privarčevana sredstva nameravajo nameniti za kritje stroškov sodnih postopkov v že vloženih tožbah uporabnikov in tožbah, ki jih še pričakujejo. Posebno pozornost nameravajo nameniti tudi povečanju nadzora kakovosti.