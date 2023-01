V torek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v zatišnih legah s snežno odejo do -9, najvišje dnevne od 3 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti, drugod bo dokaj sončno. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Hladna fronta se od severozahoda hitro bliža Alpam in bo v noči na torek oslabljena prešla Slovenijo. Pred njo doteka v višinah k nam nekoliko toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Jutro bo dokaj mrzlo in ponekod po nižinah megleno. V torek bo pretežno jasno in čez dan nekoliko topleje.

Biovreme: V ponedeljek bo večji del dneva vpliv vremena na počutje še ugoden. Zvečer in v noči na torek se bo pojavila zmerna obremenitev, ki bo čez dan spet popustila.