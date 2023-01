Podrobnosti telefonskega pogovora med britanskim premierjem in ruskim predsednikom razkriva v BBC-jev dokumentarni film Putin vs the West (Putin proti Zahodu), ki govori o Putinovih stikih s svetovnimi voditelji in ki ga bodo na BBC 2 predvajali danes.

Johnson naj bi po lastnih besedah Putina opozoril, da bi napad na Ukrajino sprožil zahodne sankcije proti Rusiji in povečanje Natovih sil na ruskih mejah. Rusijo naj bi Johnson od napada želel odvrniti tudi z zagotovili, da se Ukrajina »v bližnji prihodnosti« ne bo pridružila zvezi Nato. »V nekem trenutku mi je zagrozil in rekel: 'Boris, nočem te prizadeti, vendar bi z raketo potreboval le minuto' ali nekaj podobnega,« je dejal Johnson, a dodal, da glede na Putinov sproščen ton meni, da se je ruski predsednik »samo igral z mojimi poskusi, da bi ga pripravil do pogajanj«, navaja BBC.

Omenjeni dokumentarni film med drugim razkriva tudi, da je na začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja lani ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poklical Johnsona.

»Zelenski je bil zelo, zelo miren,« se v filmu spominja Johnson in dodaja, da je ukrajinskemu predsedniku ponudil pomoč pri evakuaciji na varno. »Te ponudbe ni sprejel. Junaško je ostal na svojem mestu,« je poudaril Johnson.