Danska je po zmagoslavju nad Francijo postala prva reprezentanca, ki je v nizu zmagala na treh svetovnih prvenstvih. Po turnirjih v Nemčiji in na Danskem 2019 ter v Egiptu 2021 se je na rokometni Mount Everest povzpela tudi na letošnjem turnirju na Švedskem in Poljskem. V svoji vitrini ima še tri srebrna odličja s turnirjev na Švedskem 1967 in 2011 ter v Španiji 2013 in bronasto iz Nemčije 2007.

Danska je na letošnjem turnirju v skupinskem in glavnem delu v Malmöju premagala Belgijo, Bahrajn, Tunizijo, ZDA in Egipt ter remizirala s Hrvaško. V četrtfinalu je bila v Stockholmu boljša od Madžarske, v polfinalu v Gdansku pa še od Španije.

Za osmoljenko današnje finalne tekme iz Francije je to druga srebrna kolajna po turnirju na Švedskem 1993. S šestimi zmagami je še naprej najbolj uspešna na svetovnih prvenstvih, ki ji je osvojila na Islandiji 1995, v Franciji 2001 in 2017, na Hrvaškem 2009, na Švedskem 2011 in v Katarju 2015, ima pa tudi štiri kolajne bronastega leska iz turnirjev na Japonskem 1997, na Portugalskem 2003, v Tuniziji 2005 ter v Nemčiji in na Danskem 2019.