Elektrarne na Ljubljanici do leta 2026

Plečnikova zapornica na Ljubljanici na Ambroževem trgu je v tako slabem stanju, da ne more čakati na izvedbo projekta energetske izrabe Ljubljanice, o katerem sta se dogovorila mesto in država. Zato naj bi zapornico prenovili že do konca prihodnjega leta, hidroelektrarno, splavnico in prehod za vodne organizme pa bi dodali pozneje.