Zato je v zadnjem času začel javno ponujati vladi svoje domnevno znanje in poznanstva: najprej se je dal vabiti na TV-zaslone, kjer pojasnjuje vojaške in politične vidike ukrajinske vojne in evropskega odnosa do nje, ta konec tedna pa je sploh zablestel, ko je med prvimi slovenskimi politiki na čivkaškem družbenem omrežju čestital novemu češkemu predsedniku Petru Pavlu, češ da je »izjemen poveljnik in voditelj« in da bo njegov prispevek »pravi presežek«. Z vsem tem je Kacin novi slovenski vladi na glas sporočil, da bi ga zanimal kak veleposlaniški položaj pri Natu, v skrajni sili pa tudi v Pragi.

Ker pa je skorajda hkrati tej isti vladi napovedal »vojno« oziroma natančneje izvedbo »akcijskega načrta«, če ne popusti pri preoblikovanju muzeja osamosvojitve, si lahko predstavljamo, kaj bodo Jelku na prej opisane ponudbe odgovorili. Nekako tako, kot bi mu z njegovimi lastnimi besedami odgovorili vsi tisti prebivalci Slovenije, ki smo bili v letih 2020 do 2022 »žrtve« njegovih komunikacijsko-koordinatorskih doneskov: torej, Jelko, ne trudi se, uživaj, dokler lahko.