Vlada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je po včerajšnji seji napovedala vrsto ukrepov proti Palestincem, potem ko se je v minulih dneh zgodilo več incidentov, ki so še dvignili temperaturo v že tako vse bolj vročih razmerah. Netanjahu je napovedal širjenje naselbin na zasedenih ozemljih, odvzem vseh socialnih pravic in osebnih izkaznic družinskim članom Palestincev, ki jih bodo prepoznali za teroriste, na varnostno najbolj občutljiva območja bodo poslali okrepitve. Razmislili bodo tudi o lažjem dostopu do dovoljenja za orožje za Izraelce. To naj bi veljalo predvsem za tiste, ki so na teh območjih pogosto izpostavljeni, kot so reševalci, napoved pa je naletela na zelo buren odziv. Al Jazeera, denimo, citira analitičarko Diano Buttu, bivšo tiskovno predstavnico PLO, da vlada daje »zeleno luč Izraelcem, da streljajo na Palestince«.

Prejšnji teden so izraelske varnostne sile izvedle najbolj smrtonosno vojaško racijo na Zahodnem bregu v zadnjih desetletjih, ko je bilo v posredovanju v Dženinu ubitih devet ljudi. Izrael trdi, da so iskali organizatorje terorističnih napadov. Potem se je v petek v Jeruzalemu zgodil najhujši teroristični napad v zadnjih letih, ko je palestinski napadalec pred sinagogo ubil sedem ljudi. Temu je sledilo še nekaj incidentov, med drugim napad trinajstletnega Palestinca v Jeruzalemu.

Izraelske varnostne sile so ta mesec ubile 32 Palestincev, lani pa več kot dvesto, kar je po podatkih OZN največ po letu 2006. Nova Netanjahujeva vlada, ki je odvisna od koalicijskih skrajnih desničarjev, je nastopila z zelo ostro politiko do Palestincev. Tudi v njenih včerajšnjih odločitvah je videti predvsem ideje varnostnega ministra Itamara Ben Gvira, ki se zavzema za širjenje izraelskih naselbin in odvzem državljanstva »nedomoljubnim« Palestincem.