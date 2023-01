Dušan Hauptman, košarkarska legenda: Brez Dragonsov bo košarka v Ljubljani težko zaživela

Po Ivu Daneu in Marku Miliću so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji storili tisto, kar bi morali že prej, a bolje pozno kot nikoli. Na tekmi lige ABA proti Budućnosti je pod strop dvorane v Stožicah odšla številka 10 legendarnega Dušana Hauptmana. Danes 62-letni nekdanji ostrostrelec je v Ljubljani preživel skoraj vso kariero ter se nato v klubu preizkusil še kot trener in funkcionar. Danes bije bitko z rakom na trebušni slinavki in prav zaradi tega pravi, da je dogodek doživel še precej bolj čustveno, kot bi ga sicer.