Nikolaj Beer, slikar: Zemlja je zahtevala vedno več barve

Nikolaj Beer se je rodil v letu, ko se je končala vojna, otroštvo je preživel v Prekmurju, nato pa ga je veselje do risanja pripeljalo v Ljubljano, kjer je po končani šoli za oblikovanje diplomiral na likovni akademiji. A zasidral se je na Spodnjih Izlakah, kamor ga je privabila slikarska kolonija, zadržala pa ljubezen. Odtlej se posveča slikanju krajin in figuraliki. Letošnjo nagrado Prešernovega sklada je prejel za tri razstave v letih 2021 in 2022: Vračanje h koreninam v Celju, razstavo v galeriji Insula in za Izbrana dela 1986–2021 v Kranju.