Cedevita Olimpija povsem brez moči proti Budućnosti

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli četrti zaporedni poraz. Dva so nanizali v evropskem pokalu (2-10), dva pa ligi Aba (12-4). Že drugič v sezoni so bili nemočni proti Budućnosti, ki je slavila z 80:58.