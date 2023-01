Tjaša Petrič Cvet je znan obraz s televizijskih zaslonov. Do porodniškega dopusta je namreč soustvarjala vsebine na Kanalu A, vzporedno pa zadnjih nekaj let, pod imenom Bling of Bloom (ime je izpeljanka –​ Bling kot nakit in Bloom kot priimek družine), tudi ustvarjala in izdelovala unikatni nakit. Po letu dni, ko bi se morala vrniti pred kamere, je sprejela za marsikoga precej drzno odločitev – posvetila se je družini in izdelovanju nakita.

»Po končani oblikovni gimnaziji sem sicer študij nadaljevala na fakulteti za družbene vede. Ves čas pa sem potrebovala nekaj, da sem zaposlila svoje roke,« nam je povedala v smehu in dodala, da se pravzaprav niti ne spomni več, zakaj je pred slabimi štirimi leti začela po svetovnem spletu brskati za podatki, kako nastane nakit iz plemenitih kovin. »Vsebine sem najprej poiskala na googlu, ogledala sem si kar nekaj posnetkov z navodili na youtubu, kupila pa sem tudi nekaj knjig. Mogoče nisem iskala pravilno, saj sem pozneje izvedela, da je tudi pri nas kar nekaj zlatarjev in oblikovalcev, ki svoje znanje predajajo na delavnicah.« Polna teoretičnega znanja je nato začela previdno ustvarjati, svojo ustvarjalnost pa nekaj časa tudi skrivala pred družino. »Priznam, da se znam prehitro zagnati v kakšno stvar, a tokrat sem bila na začetku previdnejša. Srebro kot material in orodje navsezadnje nista poceni.«

Prvi nakit podarila mami

Ves čas ji je ob strani stal takrat fant Žan, danes mož in oče njenega sina. »Morda je bilo le naključje ali pa mi je bilo namenjeno, da je prijatelj moževe mame – zlatar po poklicu, končal svojo dejavnost in je bil pripravljen prodati orodje in vso opremo, ki ju je uporabljal pri izdelavi nakita,« je povedala. Z možem sta v majhni hišici na Dolenjskem, ki sta jo sama obnovila, našla prostor za njeno delavnico. »Začetki so bili zame, samouka, res morda nekoliko težki. Tudi kakšna opeklina na roki je bila dodatna šola zame,« je pripomnila Petrič-Cvetova. A zaradi tega ni niti pomislila, da bi odnehala. »Danes že avtomatično primem za pinceto, ko delam z ognjem.«

Prvi cilj, ki si ga je oblikovalka nakita zadala, je bil, da prvi izdelek nameni mami za rojstni dan, ki se je približeval. »Nad prstanom, ki sem ga izdelala, je bila navdušena. Ko me je sestra vprašala, kje sem prstan kupila, je bila mami seveda nadvse presenečena. Njen odziv je bil zame največja spodbuda. Čeprav se mi zdaj zdi tisti prstan precej ponesrečen, je pomenil nekakšen začetek, ki je obetal.« Naslednji projekt, ki je sledil, je bil prstan za kolegico, ki je pred časom povila prvorojenca. »Zamislila sem si prstan z ročno oblikovanimi črkami. To je nato postalo najbolj iskano darilo in prihajati so začela nova naročila.«

Čeprav je vedno več povpraševanja po njenem nakitu, nekaj ima že tudi rednih strank, o konkretnem zaslužku še ne more govoriti. »Res je, da od nekdaj delam samo s srebrom, so se pa cene v zadnjih letih zelo dvignile. Tudi zato sem postala še bolj racionalna. Preden odrežem kos srebra, ga natančno premerim,« je priznala sogovornica in dodala, da si seveda želi ustvarjati tudi z zlatom.

Navdih za ustvarjanje najde kar v materialu, ki ga ima pred seboj. Denimo v kamnih različnih oblik, ki jih kupi v izbranih spletnih trgovinah. »Dostikrat se usedem pred kamne, ki jih imam na delovnem pultu, in jih začnem zlagati. Naredim skico – in potem se začne vse dogajati sproti,« je povedala, a pripomnila, da se je tudi že zgodilo, da je bil končni izdelek precej drugačen od idejne skice. »Pogosto se mi ideja porodi že samo ob koščku srebra ali ostanku žice.«

Zapestnice s črkami imen otrok

Čeprav se sama ne poglablja preveč v pomen kamnov, je, kot pravi, odprta za takšne stvari in rada prisluhne svojim strankam. »Trenutno delam nakit s sedmimi kamni, ki predstavljajo sedem čaker. Kamne bom razporedila v tri prstane, ki bodo delovali kot celota,« je še povedala Petrič-Cvetova. Tudi njeni uhani so spretna kombinacija različnih oblik in velikosti kamnov, ki jih povezuje srebrna »nit«. Ustvarjanje posameznega kosa nakita ji vzame veliko ur in materiala, zato že izdelava denimo verižice pomeni visok strošek, končna cena pa morda kakšni stranki ne ustreza. Zato sprejme v takšnih primerih tudi kompromis, da na primer izdela poseben obesek, ki ga namesti na industrijsko izdelano verižico.

Ni pa samo nakit tisto, ki navduši ob prejemu končnega izdelka. Ustvarjalka nakit preda v mošnjičku ali leseni škatlici. Te so ročno delo njenega očeta in se odpirajo na poseben način. »Lesena škatlica, ki predstavlja brušeni kamen, se odpre tako, da se zgornji del zavrti.«

Kaj pa moški nakit? »Seveda ustvarjam tudi tega. Predvsem gre za zapestnice, ki so sestavljene iz črk imen otrok ali različnih ploščic. Tudi moški prstan sem izdelala za naročnika,« je povedala Tjaša Petrič Cvet, ki je našla dovolj poguma, da si je dovolila drzne sanje in svojo poslovno pot usmerila v oblikovanje nakita.