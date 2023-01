Za marsikoga zna biti izbiranje imena za otroka, nenazadnje celo za hišnega ljubljenčka, precej stresno. Sploh, če si partnerja pri tem nista enotna, kaj šele, če se vmešajo še stari starši ali še kdo. A za tem, ko smo prebrali zgodbo o izbiranju imena za avtomobil, ki jo je razkrila Sylvia dos Santos, se nam zdijo naenkrat vsi drugi procesi izbiranja imen povsem preprosti.

Sprva nas je presenetil že naziv omenjene – Sylvia dos Santos je namreč pri Renaultovem globalnem marketinškem oddelku zaposlena kot strateški vodja za poimenovanje modelov. Da, avtomobilske znamke ničesar ne prepuščajo naključju in imajo zaposlene tudi ljudi za stvari, ki se komu nemara zdijo banalne. A so, vsaj tako trdijo pri Renaultu (ki mu, glede na to, da imajo sami precej izkušenj z zanimivimi imeni in ne zgolj kombinacijami črk in/ali številk, pri tem lahko verjamemo), vse prej kot to. »Ime, ki ga slišite ob tem, ko avtomobil predstavimo, je rezultat večletnih raziskav in razmišljanj. Prvotni seznam več ducat imen se postopoma zmanjša na podlagi niza pravnih, jezikovnih in kulturnih 'lakmusovih testov', opravljenih v vseh državah, kjer se bo vozilo prodajalo,« so pojasnili pri Renaultu, pri katerem so že leta 2005 registrirali ime austral in ga šele zdaj namenili svojemu najnovejšemu športnemu terencu. Ime, ki ima po njihovem mnenju velik pomen, izzove čustveni odziv in odraža pozicioniranje avtomobila v segment C športnih terencev ter ponazarja vozilo, ki je pripravljeno na vse izzive. Ob tem je, pripomnijo, z dvema črkama »a« in zvezo »str« v sredini besede ime sestavljeno okrog harmoničnega ravnovesja zvokov, ki so »lahki za izgovorjavo« in »mirni«, kar spominja na moč in nadzor SUV-ja.

Verjetno nam pri Renaultu ne bodo zamerili, če zapišemo, da sami pri imenu niti približno ne vidimo tako globokega pomena in nam samo po sebi ne pove kaj veliko, razen, da nas pač spominja na Avstralijo. Ta pa je z našega vidika južno od nas, beseda austral pa dejansko tudi pomeni nekaj južnega, najpogosteje iz južne hemisfere. No, Renaultov austral bo nastajal v Španiji, gre za avtomobil francoskega znamke, večinoma pa bo namenjen evropskim kupcem. Pri teh pa je precej bolj kot samo ime (pa da ne bo pomote, austral nam je osebno povsem simpatično) pomembno, kaj jim avtomobil ponudi. In k sreči austral nudi res veliko.

Ker gre za neposrednega naslednika srednje velikega športnega terenca kadjarja, se primerjavi z njim ne moremo ogniti. In čeprav je slednji povsem soliden, simpatičen avtomobil, o australu veliko pove že to, da se resnično ne spomnimo, kdaj smo se nazadnje srečali z avtomobilom, ki je z novo generacijo (in v tem primeru tudi imenom) naredil tako gromozanski korak naprej. Najprej: temu je tako že po zunanji obliki, saj je austral spet Renault, za katerim se bodo obračali pogledi. Od kadjarja je s 4,51 metra sicer daljši vsega dva centimetra, a je vseeno videti precej bolj impozanten, v potniški kabini se zdi precej prostornejši, medtem ko ima prtljažnik pri fiksni zadnji klopi okroglih 500 litrov prostornine (pri kadjarju 472), pri polnem hibridu pa resda »le« 430, a je z drsno zadnjo klopjo, ki se lahko premakne za 16 centimetrov, velikost prtljažnika prilagodljiva in tudi pri hibridu lahko znaša vse do 555 litrov.

A še bolj kot pri zunanjosti se razlika in to, da je Renaultu na kolesa resnično uspelo spraviti izjemen SUV, občuti med vožnjo. Res je, da smo malo večji krog po okolici Ljubljane, med katerim smo izkusili vse vrste cest, od razgibane in zavite podeželske do mestne in avtoceste, opravili z najmočnejšim australom, polnohibridnim primerkom s 146 kilovati (199 konji) sistemske moči, ki jo zagotavljata 1,2-litrski turbobencinski in električni motor – to je k dobri izkušnji zagotovo pripomoglo kar v lepi meri. A če lahko sklepamo na podlagi prevoženega, potem bosta tudi šibkejša mehkohibridna pogona (najšibkejši ima 1,3-litrski trubobencinski motor s 103 kW oziroma 140 KM moči, malce močnejši pa enako velik motor s 116 kW oziroma 160 KM) pri australu povsem zadovoljila večino zahtev večine kupcev.

Morda najbolj pa nas je pri vsem skupaj v pozitivnem smislu presenetila notranjost oziroma počutje, ki ga vozniku pričarata položaj za volanom in delovni prostor, ki ga obdaja. Ne glede na to, kako lep je avtomobil na zunaj, je to vendarle najpomembneje, saj bomo v vlogi voznika avto vozili in ga ne gledali. Materiali so tako na ravni premijskih znamk, na dotik je vse mehko, celo črne bleščeče plastike, ki je pravi magnet za prstne odtise, je zelo malo, ravno tu in tam za kakšno obrobo. Osrednji zaslon na dotik je velik in zelo dobro odziven, pod njim pa so logično nanizana stikala, ki omogočajo, da si nekatere stvari, kot klimatsko napravo, nastavimo hitreje in se ne izgubljamo v menijih. Za nameček pa je veliko tudi prostornih odlagalnih prostorov. Skratka, na tem področju si austral zasluži čisto desetko!

Renault austral je sicer že naprodaj tudi pri nas, cena osnovne različice pa je povsem spodobnih 27.900 evrov, medtem ko je polnohibridni dražji za dobrih 10 tisočakov (38.400 evrov).