Mercedes-Benz EQB in BMW iX1: Preroški Henry Ford in taljenje ledenikov

Opazovanje voznega parka v Sloveniji je vedno zanimivo. Ne zgolj zavoljo ugotovitve, koliko dobrih in posledično dragih avtomobilov je na naših cestah, temveč tudi zato, kakšna barvna monotonost vlada na njih. Čeprav proizvajalci danes za štirikolesnike ponujajo vse mogoče barve, tudi nadvse žive, pa prebivalci deželice na sončni strani Alp prisegajo predvsem na tri – belo, sivo in črno. Slednja sicer še posebej paše večjim in bolj luksuznim avtomobilom, da je za avto edina prava izbira, pa je že pred 112 leti dejal legendarni ustanovitelj avtomobilskega podjetja Henry Ford, ki je dejal: »Avto je lahko poljubne barve, samo da je ta črna.« In Slovenci ga očitno upoštevamo.