Pobuda za razveljavitev okoljskih dovoljenj

Po objavi nove lokacije tovarne Melamin med Klinjo vasjo in Malo Goro so se s strani civilne iniciative Melamin mora ven iz mesta pojavila namigovanja, da naj bi tovarna pridobila dopolnjeno okoljevarstveno dovoljenje kljub nasprotovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in brez presoje vplivov na okolje.