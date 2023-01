Statistika sicer pravi, da dizelski motorji izginjajo s cest, tudi slovenskih. Pred petimi leti so si odrezali 43 odstotkov trga, letos so pri 19 odstotkih. Veliki zmagovalci pa niso električni avtomobili (zgolj 4,5 odstotka), temveč bencinsko gnani, saj se dvema izmed treh prodanih avtomobilov po žilah pretaka zelena kri. Prodajna uspešnica pa niso samo zato, ker si jih ljudje noro želimo, temveč ker nimamo več prave alternative, potem ko so vlade v Evropi dizelskemu motorju obrnile hrbet, avtomobilski industriji pa ni uspelo posredovati dovolj odločnega sporočila o tem, da je lahko pravzaprav precej čist pogon.

Da dizel in športni terenci hodijo z roko v roki, je prepričanih vse več analitikov. Koristi za voznike je dejansko veliko, proizvajalci pa lahko takšne avtomobile z dizelskimi motorji prodajajo z dobičkom. Zato ne čudi, da pri večjih športnih terencih dizli še vedno ostajajo del ponudbe, saj elektrificiranih možnosti še ni toliko, kolikor jih bo v prihodnjih nekaj letih. Toda poznavalci so prepričani, da ko bo na trgu več električnih in hibridnih različic, bo tudi pri športnih terencih odmik od dizelskih motorjev hiter in občuten. Navsezadnje že danes nekateri Japonci pri večjih športnih terencih ne ponujajo dizelskega motorja. A to seveda še ne pomeni, da bodo dizli izginili s cest, kakršne so bile visokoleteče napovedi.

Sploh zato, ker vse bolj priljubljeni postajajo (priključni) hibridi, kjer naj bi bil v prihodnosti ob električnem vse bolj pogosto dizelski motor, kar danes že ponujajo pri Mercedesu. Zato investicije v razvoj dizelskega motorja seveda niso neupravičene, kar potrjuje tudi zgoraj zapisana zgodba Mazde, ki bo najverjetneje razvita dizla uporabila še v kakšnem modelu in nekoč morebiti tudi v priključnem hibridu, kjer danes ponujajo zgolj bencinsko-električno kombinacijo. »Mislim, da je dizelski motor mrtev,« pa je radikalno mnenje profesorja ekonomije Davida Baileyja, ki ne drži vode in je tudi čez nekaj let ne bo. Seveda bo novih dizelsko gnanih avtov na cestah vse manj, a ne pozabimo, da so med malo rabljenimi še vedno zelo priljubljeni. Tudi zato bodo še dolgo naš prometni sobivalec.