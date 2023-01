Nepreslišano: Aleksander Mervar, direktor Elesa

Električna energija je tržno blago in ne socialna kategorija. Cene se oblikujejo na trgu, proizvajalci pa se ravnajo po principu ponudba in povpraševanje. Tako kot vsi ostali. Ste že mogoče zasledili, da je tržno delujoča gospodarska družba prodala svoje izdelke, storitve po nekajkrat nižji ceni, kot so tržne? Seveda niste! Slovenska proizvodnja električne energije je z vidika lastništva, glede na ostale proizvodnje v državah EU, specifična, njena specifičnost je stoodstotno lastništvo države, pri tem mislim na skupini Gen in HSE, kar pa ne pomeni, da se lahko z električno energijo počne, kar se hoče. Ste morda v kakšnem zakonu prebrali, da lahko poslovodstvi obeh dveh skupin prodajajo električno energijo po cenah, ki je nižja od tržne? Niste! Za poslovodstvi obeh skupin bi to pomenilo potencialno kaznivo dejanje in odškodninsko odgovornost.