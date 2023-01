da je treba modernizirati in urediti financiranje javnega zdravstva, ni dvoma, da je treba modernizirati informacijski sistem v zdravstvu, tudi ne. A to sta nalogi, ki terjata bistveno več časa kot eno leto, zlasti pa bistveno večjo disciplino in sodelovanje zdravstvenih delavcev, od medicinskih sester do direktorjev zdravstvenih ustanov. Če boste to uspeli narediti v štirih letih, boste prav gotovo zaslužili največjo državno nagrado. Za nas, paciente, ki nas je načrtno uničevanje javnega zdravstvenega sistema potisnilo v hude stiske, pa so potrebni takojšnji ukrepi. Večini bolnikom, zlasti nam, starejšim, bo 1. 1. 2024 popolnoma vseeno, ali lahko z uporabo zdravstvene kartice pridemo do svojih dokumentov v zdravstvu ali ne, saj nas moderne internetne rešitve vedno bolj oddaljujejo od informacij, ki jih potrebujemo. Že danes pa potrebujemo neomejen dostop v primarni zdravstveni sistem, krajše čakalne dobe v javnem sistemu in kakovostno obravnavo na vseh treh nivojih. Za to plačujemo vsak mesec. Zaradi tega, ker smo plačniki vseh storitev mi sami, zahtevamo, da takoj naredite nekaj korakov, da bomo v našem javnem, vsem dostopnem zdravstvenem sistemu bolje preskrbljeni.

Trije koraki so najbolj nujni in tudi najhitreje izvedljivi.

1. vam, vladi in parlamentu nalagamo, da čim prej sprejmete interventni zakon, ki bo omogočil razporeditev vseh zdravnikov, ki končajo študij in staž, za eno leto v ambulante primarnega zdravstva. Mladi zdravniki morajo nujno spoznati pomen in delovanje primarnega zdravstvenega varstva, preden se podajo osvajati vrhove slovenske medicine.

Plačevanje zdravnikov za popoldansko delo v ambulantah za paciente brez družinskega zdravnika po 80 € na uro vnaša le nemir med zdravstvene delavce in spodbuja vse organizacije zaposlenih v zahteve po višjih dohodkih. S preteklim neodgovornim solističnim dogovarjanjem z zdravniškim sindikatom in z zviševanjem plač zdravnikom ste naredili že dovolj nereda in težav svojim ministrskim kolegom in parlamentu. Vprašanje pa je tudi, kako kakovostno je zdravljenje pacientov potem, ko je zdravnik že opravil osemurni delavnik. Kaj mislite, kje se bo bolj potrudil?

2. sprejeti morate interventni zakon, ki prepoveduje zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem delati po svojem rednem delavnem času pri privatnikih. Kje so vaše obljube, da boste usmerili dvoživke v popoldansko delo v njihovih lastnih organizacijah? Koliko zdravstvenih organizacij je v vašem mandatu že povečalo število popoldanskih storitev in s tem znižalo čakalno dobo za svoje storitve? Koliko dvoživk je v tem času opustilo delo pri privatnikih? Ali ste že analizirali, zakaj lahko plačujejo privatniki dvoživkam več kot v njihovih lastnih organizacijah? Ali ste že pričeli preverjati, koliko je pri privatnikih (do)plačil pod mizo?

3. z interventnim zakonom takoj ukinite dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Prepričevanje prebivalstva, da po ukinitvi dodatnega zavarovanja ne bo dovolj sredstev za zdravstvene stroške, je lažno. Plačniki bomo prispevali prav toliko ali celo več denarja v eno blagajno (če bomo imeli boljši dostop do sistema in krajše čakalne vrste), ker bo s tem odpravljeno nepravično nizko plačevanje prispevkov bogatejših v skupno blagajno. Z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja boste v zdravstveno blagajno dobili dovolj denarja za plačevanje normalnih nadur vsem zdravstvenim delavcem, ki bodo pripravljeni popoldne delati v javnih zdravstvenih zavodih, kjer dobivajo osnovni dohodek in imajo varno zaposlitev. Iz stroškov zavarovalnic in iz lanskih dobičkov pa lahko kupite moderne diagnostične in operativne aparature za javne zdravstvene ustanove, da ne bodo dvoživke pošiljale pacientov k privatnikom na nove aparature.

Vse, kar sem naštela, ste nam obljubili pred volitvami in tedaj, ko ste prevzeli oblast. Če se tega ne boste lotili, bomo zahtevali vašo zamenjavo. Prebivalci Slovenije pričakujemo, da boste spoštovali ustavo RS in spet omogočili enako dostopnost do skupaj dogovorjenih storitev v javnem zdravstvenem varstvu za slehernika med nami, kar smo nekoč že imeli.

V upanju, da ste na tej odgovorni funkciji že spoznali, komu je v prvi vrsti odgovoren minister za zdravje, vas lepo pozdravljam in vam želim veliko uspehov.

Mateja Kožuh Novak, Ljubljana