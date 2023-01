»Naše sile so odbile napade v bližini vasi Blahodatne in 13 drugih naselij v regiji Doneck,« je v dnevnem poročilu navedel ukrajinski generalštab. Drugače pa trdi vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin, ki je sporočil, da so njegovi vojaki že prevzeli nadzor nad vasjo Blahodatne.

Rusija je zavzetje ukrajinske regije Doneck že ob začetku invazije postavila za svojo ključno prednostno nalogo. Pred kratkim pa je Moskva v regiji skupaj s skupino Wagner po izredno hudih bojih zavzela mesto Soledar.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petkovem video nagovoru razmere na fronti v Donecku označil za težke, še posebej napete pa naj bi bile blizu mest Bahmut in Vugledar, ki sta drug od drugega oddaljena približno 150 kilometrov. »Okupatorji ne napadajo le naših položajev, ampak namerno in sistematično uničujejo mesta in vasi v okolici. S topništvom, letalstvom in raketami,« je dejal.

Nemški kancler Olaf Scholz je medtem v danes objavljenem intervjuju za nemški časnik Tagesspiegel poudaril, da je treba nadaljevati telefonske pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in si prizadevati za končanje vojne v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Pogovori se morajo vrniti k aktualni temi, in sicer kako se bo svet rešil iz tega grozljivega položaja?« se je vprašal. Pogoj za to pa se mu zdi jasen. »Putin mora umakniti svoje vojake iz Ukrajine in končati to strašno nesmiselno vojno, ki je terjala že več sto tisoč življenj,« je še dodal.