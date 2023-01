Tekma je na zahtevni postavitvi, ki jo je s 44 vratci zakoličil Odermattov trener Reto Nydegger, potekala zelo dolgo zaradi številnih padcev in prekinitev. Tako je Italijan Mattia Casse, tretji na tekmi dan prej, kot šesti po vrsti zgrešil smer in z veliko hitrostjo trčil v zaščitno ogrado, vendar je na srečo kmalu sam vstal in odsmučal proti cilju.

Po kratki prekinitvi je nastopil Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je pred dvema letoma na istem prizorišču postal svetovni prvak v tej disciplini in smuku. Po dobrem zgornjem delu, ko je kazalo na prevzem vodstva, pa je napravil veliko napako in na koncu zaostal za tedaj vodilnim Parisom, ki je nastopil prvi.

Parisa, šele 42. v soboto, je za kar 76 stotink po sijajni vožnji ugnal Odermatt. Ko je kazalo, da bo tudi Norvežan Aleksander Aamodt Kilde opravil podoben nastop kot Švicar, pa je v zahtevnem zavoju delta, ki je terjal številne odstope, napravil največjo napako v tej sezoni in predčasno končal tekmo.

S tem je praktično že izgubil tudi dvoboj za mali kristalni globus v disciplini, saj ime Odermatt na čelu sedaj 540 točk, Kilde pa je dva superveleslaloma pred koncem sezone v pokalu ostal pri 392 točkah.

Odermatt, ki ima po osmi zmagi sezone v skupnem seštevku pokala več kot 300 točk prednosti pred drugim Kildejem, in Paris sta ostala na čelu do konca tekme. Kot osemnajsti je startal Hemetsberger in se tretjič v karieri v pokalu prebil na tretjo stopničko zmagovalnega odra.

Čater je bil prvi na vrsti v slovenskem taboru, uspelo mu je, da se je rešil po eni izmed napak v zavoju, ob tem pa je v spodnjem delu toliko pridobil, da se je prebil med dobitnike točk ter popravil sobotno predstavo, ko je bil 41. Miha Hrobat, 25. dan prej, je tokrat končal že kmalu po začetku nastopa. Za Kranjčanom se je po progi spustilo le še osem tekmovalcev.

Svetovni pokal se bo za alpske smučarje nadaljeval naslednji konec tedna, ko bo v Chamonixu v soboto slalom, kar bo zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom v Franciji (Courchevel Meribel).