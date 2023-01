Srbski zvezdnik in lanski zmagovalec Nadal imata tako dva naslova prednosti pred Švicarjem Rogerjem Federerjem na večni lestvici naslovov na grand slamih. Naslednji je nato po številu uspehov na grand slamih Američan Pete Sampras s 14.

Za Beograjčana je bila to že 93. turnirska zmaga v 132. finalu. Samo na grand slamih je teh odigral kar rekordnih 33 in je dvotretjinsko uspešen. Za nameček bo po zmagi v Melbournu na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP znova prvi igralec sveta in začel še 374. teden na vrhu razpredelnice.

Đoković je proti Cicipasu slavil enajstič na skupno 13 medsebojnih obračunih, hkrati pa je bila to že deseta zaporedna zmaga nad 11 let mlajšim tekmecem, med njimi sta tudi oba Cicipasova poraza v finalih turnirjev velike četverice.

Pred današnjim obračunom sta se namreč tekmeca pomerila leta 2021 na Rolandu Garrosu. Tam je Cicipas vodil z 2:0 v nizih, a je nato Đokoviću uspel preobrat za drugo slavje na pariškem pesku.