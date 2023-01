Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na zasedanju varnostnega kabineta obljubil odločen in hiter odziv na napada, ki sta ju izvedla Palestinca iz vzhodnega Jeruzalema. Člani kabineta so se nato dogovorili za odvzem pravic do socialne varnosti »družinam teroristov, ki podpirajo terorizem«.

Napovedan ukrep bo najverjetneje veljal predvsem za Palestince z izraelskim državljanstvom in Palestince s statusom rezidenta v vzhodnem Jeruzalemu. Poleg tega so člani kabineta napovedali, da bodo olajšali pogoje za pridobitev dovoljenja za nošenje strelnega orožja. »Ko imajo civilisti orožje, se lahko branijo,« je v soboto dejal minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Danes se bo sestala tudi izraelska vlada, ki bo razpravljala o morebitnem odvzemu izraelskih osebnih izkaznic »družinam teroristov«.

Do odločitev izraelskih oblasti prihaja v luči dveh strelskih napadov v vzhodnem Jeruzalemu. V petek je 21-letni Palestinec v bližini tamkajšnje sinagoge ubil sedem ljudi, nato pa ga je policija po zasledovanju ustrelila. V drugem napadu le dan pozneje pa je 13-letni Palestinec huje ranil dva moška.

Napada naj bi bila povračilni ukrep za četrtkovo racijo izraelske vojske v begunskem taborišču Dženin na Zahodnem bregu. V spopadih z izraelskimi vojaki je bilo tedaj ubitih devet Palestincev, še 20 pa ranjenih.

Protesti proti Netanjahuju

Kritiki Netanjahuja so medtem v soboto nadaljevali proteste. V Tel Avivu se je zbralo več tisoč ljudi, ki nasprotujejo njegovemu spornemu načrtu za reformo pravosodja, s katerim naj bi politiki dobili večji nadzor nad vrhovnim sodiščem. Demonstranti so se prav tako z minuto molka poklonili spominu na tiste, ki so bili ubiti v petek.

Netanjahu, ki se je decembra vrnil na oblast, se sicer že desetletja predstavlja kot voditelj, ki je najprimernejši za zagotavljanje varnosti Izraela. Prihodnji teden se bo sestal z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinkenom, ki v ponedeljek prihaja na obisk v regijo. Blinken bo imel pogovore tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom.