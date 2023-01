Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopoma jasnilo

Oblačnost bo najdlje vztrajala v južni in vzhodni Sloveniji. Burja na Primorskem bo slabela in do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija.