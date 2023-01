Joker Out na Evrovizijo s skladbo Carpe Diem

Skupina Joker Out bo Slovenijo na izboru za Pesem Evrovizije, ki jo bo letos v imenu Ukrajine gostil Liverpool, zastopala s skladbo z naslovom Carpe Diem. Skladba bo odpeta v slovenščini, ostaja pa zvesta zvoku skupine Joker Out, so danes sporočili z Radiotelevizije Slovenija. Premierno bodo skladbo predstavili v oddaji čez teden dni.